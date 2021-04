Pocsolyák nélkül nehezen indul a fecskeszezon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nincsenek túl nagy igényeik a fecskéknek, ha fészekanyagról van szó: a fészkeiket sárból építik, de az egyre gyakoribbá váló aszályos tavaszi és nyár eleji időjárás miatt a sár hiánycikknek számít. Tovább nehezíti a madarak helyzetét a települések átalakulása, a korábbi sárgyűjtőhelyek megszűnése is, az útszéli kék csapok leszerelésével, a padkák letérkövezésével a települési állatvilág fontos ivó- és fürdőhelyeket vesztett, amelyeket a madárbarátok mesterségesen pótolhatnak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is közleményben hívta fel a figyelmet a fecskék szerény, de speciális igényeire. A molnárfecskék (Delichon urbicum) a városközpontokba is bemerészkednek, de a betondzsungelben különösen nehéz sarat találni, erre a helyzetre az MME sárgyűjtő tálcák létrehozását javasolja, amelyeket udvarokon, gyártelepeken lehet kihelyezni, de az is jó megoldás, ha az ember az útpadkát locsolja fel rendszeresen vízzel. A sárgyűjtő tálcák létrehozása nem túl bonyolult: csak sár kell hozzá és valami, amiben a sár elfér, és természetesen rendszeresen pótolt víz.

Sár nélkül nem megy Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Sárgyűjtő és fecskepelenka

A kerti sárgyűjtő létrehozásához az MME egy sekély gödör kiásását javasolja, amit fóliával kibélelve, majd a földet erre visszalapátolva könnyű nedvesen tartani. Az egyesület szerint a korábbi sárbőség után több oknál fogva is kellemetlen helyzetbe kerültek a fecskék: az útszéli kék kutak leszerelésével egy kiváló sárvételezési lehetőség is megszűnt, a háztáji állattartás összeomlásával pedig a szintén népszerű sárforrásnak számító itatóknak is befellegzett.

A sár azért is különösen fontos a fecskék számára, mert amellett, hogy ebből építik a fészküket, a már meglévő, de megrongálódott fészkeket is ezzel újítják fel – ezért aztán ha nincs sár, nincsen renoválás sem, a fészek pedig tönkremegy. A sárgyűjtők létesítése mellett a madárbarátok műfészkek elhelyezésével is segíthetnek a fecskéknek, az ember-fecske konfliktusok megelőzésére az egyesület fecskepelenkák felszerelését javasolja. Ezek a párkányok felfogják a fészekből lepotyogó ürüléket, ezzel pedig meg is szüntetik a konfliktusok forrását.

Fecskékre márpedig szükség van: a klímaváltozással elszaporodó invazív rovarok, kártevők megfékezésében az állatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be, ezért is baj, hogy 2000 óta a madarak Magyarországon fészkelő állománya megfeleződött. Ennek egyik oka az élőhelyek megváltozása, de gyakori problémát jelent a fecskefészkek leverése is. A városiasodott környezetben különösen fontos a madarak segítése, ami egyébként az embernek is hasznos: a 2010 óta csökkenő egyedszám miatt évente kétezer tonnányi kártevő vagy betegségeket terjesztő rovar marad meg évről évre.

