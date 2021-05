Ész Ventura: Stresszoldó matek a buboréknyomogatós játékkal, ami meghódította a világot

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A fidget spinner után itt a legújabb stresszoldó játékszer, a Go pop!, amit a Reflexshop korábban még Nagy nyomás alatt címen forgalmazott, de most már rengeteg helyen, néven és formában kapható, lásd még például Pop It Bubble vagy Push Bubble Fidget.



A stresszoldó játékok lényege, hogy valamit matatunk az egyik kezünkkel, miközben bármi más tevékenységet is folytathatunk, azaz egyfajta pótcselekvés, amit akár séta, villamoson utazás, vagy gondolkodás közben is lehet végezni. Arról megoszlanak a szakmai vélemények, hogy ez ténylegesen oldja-e a stresszt, de jó esetben legalább ügyesedhet a kezünk, erősödhetnek az ujjaink, vagy segíthet az eszköz lekötni egy hiperaktív gyereket. Ebbe a kategóriába tartozott régen a jojó, ide sorolhatjuk a csuklóerősítőket, a különféle takonyszerű nyomkodós labdákat vagy a már említett kézi búgócsigát (fidget spinner).

Az új őrületnek, a fenti ábrán is látható nyomkodós cuccoknak a korábbiakhoz képest van egy olyan előnyük, hogy nemcsak egyedül lehet nyomkodni, de kétszemélyes logikai játékot is lehet velük játszani. Ezek a rugalmas anyagból készült játékok buborékokat tartalmaznak tetszőleges elrendezésben, és a buborékokat nemcsak benyomni lehet egy kellemes pukkanó hang keretében, de vissza is lehet őket állítani az eredeti helyzetbe. Ezáltal az eszközt egy primitív táblás játékként is használhatjuk, amiben minden mező két értéket vehet fel: kidudorodik vagy be van nyomva. Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen játékot lehet egy ilyennel játszani, akkor olvasd el az alábbi feladványt. A haladó feladvány megoldói között ki is sorsolunk három ilyen játékot!

120. feladvány: Nyomkodós játék

A kezdő állásban egyik buborék sincsen benyomva. Két játékos felváltva nyomkodhat. Amikor egy játékos sorra kerül, csak egy sorban nyomhat és csak közvetlenül egymás mellett lévő, még be nem nyomott buborékokat, de azokból akármennyit, viszont legalább egyet kötelező nyomni. Az veszít, aki az utolsó buborékot benyomja. Kinek van nyerő stratégiája, a kezdőnek vagy a másodiknak, ha a fenti ábrán lévő kör alakú lila pályán játszunk?

További kérdések haladóknak: Kinek van nyerő stratégiája az ábrán látható többi esetben (különös tekintettel a zöld dinóra)? Kinek van nyerő stratégiája az egyes esetekben, ha az nyer, aki az utolsó buborékot benyomja? És hogyan játszanál, ha hárman játszanátok?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: június 5. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.