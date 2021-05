Az amerikaiak korábban halnak, mint a szlovákok, a lengyelek vagy a törökök

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A világ összes gazdag országa közül az Egyesült Államok állampolgárai halnak meg a legfiatalabban. Noha az USA-ban több ezer dollárral több az egy főre eső egészségügyi ellátás költsége, mint más országokban, a National Center for Health Statistics jelentése szerint 2019-ben 78,5 évre csökkent az amerikaiak születéskor várható élettartama. (A 2020-as adatokról még nincs pontos összesítés, de az előrejelzések alapján a koronavírus-járvány ezt egy teljes évvel csökkentette.)

Ha történelmi távlatból szemléljük, ez nem tűnik kevésnek. A 20. században az egész világon emelkedni kezdett a születéskor várható élettartam: az Egyesült Államokban 1959 és 2017 között csaknem egy évtizeddel hosszabbodott meg. A növekedés üteme az 1980-as években kezdett lassulni, 2010-ben megállt, majd 2014 után lassú hanyatlásnak indult. Bár a mai érték még mindig jobb, mint a globális átlag – 73 év –, más fejlett országokban nem mutatkozott visszaesés.

Szuperhatalom, fejlődő országbeli teljesítménnyel

A listavezető Japánban egy újszülött várhatóan 84,3 évig fog élni, de a 80 éves korhatár átlépése máshol sem elképzelhetetlen: az Egészségügyi Világszervezet szerint az élmezőnyben cs

Japán (84,3 év) Svájc (83,5 év) Dél-Korea (83,3 év) Spanyolország (83,2 év) Szingapúr (83,2 év) Ciprus (83,1 év) Ausztrália (83 év) Olaszország (83 év) Norvégia (82,6 év) Izrael (82,6 év)

Az Egyesült Államokban a születéskor várható élettartam nagyjából az ecuadorival, a törökországival és a horvátországival vethető össze. (Magyarországon ez 76,4 év; a listán Libanon, valamint Trinidad és Tobago a szomszédaink.) Ezzel a teljesítménnyel az amerikaiak nagyjából a lista negyvenedik helyére szorulnak. Az Organization for Economic Co-operation and Development listáján is hasonló a sorrend: a listavezetők akkor is leiskolázzák az Egyesült Államokat, ha csak a leggazdagabb amerikai tagállamokkal, például Kaliforniával vetjük össze őket.

Hogy miért maradt el az amerikaiak várható élettartam más fejlett országokétól? A szakértők szerint ezt nem lehet egyetlen tényezőre visszavezetni, de bizonyosnak tűnik, hogy egyes trendek (az elhízás, a dohányzás, az öngyilkosság, a droghasználat) egyértelműen a várható élettartam csökkenéséhez vezethetnek, különösen a fiatal és középkorú felnőttek körében. A tanulmányok szerint az élettartam elsősörban a Közép-Nyugaton, Délen és az Appalache-hegység vidékén csökkent, és az indiánokat és a feketéket jóval nagyobb mértékben érintette, mint a lakosság fehér bőrű részét.

Rosszul elköltött dollárok

A kutatások többsége egyetért abban, hogy a jelenség gyökerei azok a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, amik az ország minden területén jelentkeznek, és különböző formában okozhatnak az egész életre kiható egészségkárosodást. Több kutatási is bizonyítja, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegek az egész életükre kiható hátrányba kerülnek az egészségmegőrzés terén: hajlamosabbak a dohányzásra, és kevesebbet mozognak, amihez az is hozzájárulhat, hogy gyakran olyan környéken élnek, ahol nem megoldható az edzés. Kisebb eséllyel jutnak tápláló ételhez, élhető zöldterülethez és tiszta levegőhöz, és híján vannak a jóléthez szükséges alapvető dolgoknak, amik meghosszabbíthatnák az életüket. És bár a korai halálozást előidéző tényezők közül több egyéni választás eredménye (mint például a dohányzás), a kutatások szerint a gazdasági választási lehetőségeiket a kormányok is nagyban befolyásolják.

Mindez azért tűnik érthetetlennek, mert az Egyesült Államok minden más országnál többet költ az egészségügyre: az egy főre eső ellátás éves költsége 11 ezer dollár. Svájcban ez az összeg 7700 dollár, de ez is elég volt ahhoz, hogy a lista második helyén végezzenek.

A Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne Svájc legjobb egészségügyi intézménye. 2014-es súlyos autóbalesete után itt ápolták a Forma–1-es pilótát, Michael Schumachert is. Fotó: FATIH EREL/Anadolu Agency via AFP

A különbség oka, hogy hiába vannak az Egyesült Államokban a világ legjobb kórházai, a világ legjobb orvosai és a legjobb életmentő orvosi berendezések, a csúcstechnológia semmit sem ér, ha nem megfelelően implementálják azt. Márpedig hiába léteznek ilyen eszközök, ha a lakosság túlnyomó része sohasem férhet hozzájuk. Ezzel szemben más országokban nem a technológiába, hanem a közegészségügybe és a megelőzésbe fektetnek. Ezek a befektetések többféle formában is megjelenhetnek (általános és ingyenes egészségügy, hatékony fegyvertartási korlátozások, a sétát és a kerékpározást előnyben részesítő várostervezés), míg más szakértők az oktatás fontosságára, a jövedelempótlékra, a progresszív adózásra és a lakhatási támogatásra fektetnének nagyobb hangsúlyt.

