Joe Biden koronavírus-tanácsadója lett az onkológus, aki szerint 75 év fölött már nem érdemes élni

A Pennsylvaniai Egyetem 63 éves onkológusa és bioetikusa, Ezekiel Emanuel 2014-ben írt nagy visszhangot kiváltó esszét „Miért szeretnék 75 évesen meghalni” címmel az Atlanticben, és egy tavalyi interjúban is megerősítette, hogy még tartja ezt a nézetét. Emanuel korábban Barack Obama tanácsadójaként az amerikai egészségbiztosítási rendszer megújításáért felelt, a napokban pedig a megválasztott elnök, Joe Biden 16 fős koronavírus-tanácsadói csapatába is bekerült.

Emanuel az MIT Technology Review-nak 2019 augusztusában kifejtette, hogy nem arról van szó, hogy a 75. születésnapján öngyilkosságot követne el, vagy eutanáziát kérne, hanem egyszerűen nem lesz hajlandó olyan gyógyszerekhez vagy orvosi beavatkozásokhoz fordulni, amelyek célja az élettartam meghosszabbítása.

„Én is félek a haláltól. De az elgyengüléstől és a hanyatlástól talán még jobban” – mondta.

„Sok elnök és politikus hangoztatja, hogy a gyerekek a legértékesebb erőforrásaink. De közben mégsem ennek megfelelően működik az ország. Nem fektetünk annyit a gyerekekbe, mint a felnőttekbe, főleg az idősebb felnőttekbe. Ha megnézzük a szövetségi költségvetést, hétszer annyit költünk a 65 év fölöttiekre, mint a 18 év alattiakra” – állította az orvos az interjúban.

Emanuel szerint az 1980-as években úgy gondolták az orvosok, hogy minél inkább kitolódik az emberek élettartama, annál egészségesebbek lesznek időskorban, vagyis „úgy élünk majd 70 éves korunkban, mint a szüleink 50 évesen”. Ezt az elméletet azonban nem igazolta a valóság, az elmúlt évtizedekben csak annyi változott, hogy több ember lett a Földön, több betegséggel. Az orvos szerint a kognitív funkciók romlása jelenti a legnagyobb problémát, és bár vannak kivételek, még a legnagyobb gondolkodók sem tudnak igazán értékes új ötletekkel előállni 75 fölött, és jobbára csak a korábbi gondolataikat rendezgetik újra és újra.

Ezekiel Emanuel egy 2015-ös egészségügyi konferencián Fotó: Neilson Barnard/AFP

Az öregedést gátló gyógyszerek fejlesztését is céltalannak látja, és a Szilícium-völgy azon hírhedt figuráiról sincs jó véleménnyel, akik ezt a biotechnológiai irányt pártolják – mint a PayPalt és a Palantirt alapító Peter Thiel vagy az Oracle-vezér Larry Ellison. „Hogy ők az emberi élettartam meghosszabbításáért küzdenének? Legfeljebb a sajátjukért! Nem tudnak belenyugodni abba, hogy ők is meg fognak halni, és a világ nem dől össze a haláluk után.”

Most, hogy Joe Biden, akinek egyébként korábban is tanácsadója volt, beválasztotta őt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos közegészségügyi kérdésekben illetékes 16 fős tanácsadói csoportba, többen felemlegették Emanuel korábbi írásait és nyilatkozatait – tekintve, hogy a COVID-19 leginkább az idősek között szedi áldozatait, valamint maga Biden is a 78-at készül betölteni. A Trump-stábon, valamint republikánus politikusokon és újságírókon kívül a fogyatékosságok szakértői sem rajonganak a kinevezéséért.

Idén októberben a MarketWatch készített interjút Emanuellel, aki szerint ha most decemberben elérhetővé válik egy hatékony és biztonságos koronavírus-vakcina, akkor 2021 végén, november környékén állhat vissza az élet a normális rendbe az Egyesült Államokban.

