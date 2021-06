Leolvassa a pulzust a Samsung bőrszerű elektronikája, és ez még csak a kezdet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Samsung nemcsak az összecsukható telefonjaiban és a hajlítható kijelzős készülékeiben kísérletezik a nyúlékony technológiákkal: ennél sokkal rugalmasabb elektronikákon is dolgoznak. Legújabb fejlesztésük egy bőrszerű, 30 százalékkal megnyújtható kijelző, amit beépített pulzusmérővel láttak el.

A Samsung szerint a technológia fejlesztése még a korai fázisban jár, de már most pontosabb mérésekre képes hosszabb távon, mint más viselhető technológiák. A gyártó szerint ezek a kísérletek ágyazhatnak meg azon nagy felbontású, nyújtható kijelzős készülékek forgalmazásának, amiket várhatóan több egészségügyi eszközben is fel fognak használni.

Az új fejlesztésről a Science Advances folyóirat új számában megjelent tanulmány számolt be. Eszerint a Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), a vállalat kutatás-fejlesztési részlege bemutatott egy rugalmas képernyőt, amivel még akkor is stabil méréseket tudtak végezni, amikor a normális hosszúsága ezerszeresére nyújtották. Ilyen terhelés hatására a hagyományos eszközök többsége széthullana vagy összetörne.

Hogy megkerüljék ezt a technikai akadályt, a kutatók a ma használt kijelzőkben használt plasztikot elasztikus polimerre, azaz elasztomerre, egy remekül nyújtható, nagy tűrőképességű anyagra cserélték. Ezután módosították az elasztomer molekuláris összetételét, hogy növeljék az anyag hőálló képességét, és enyhítsék a nyúlásból fakad stresszt, ami lehetővé tette, hogy félvezetőket integrálhassanak az eszközbe.

Finomítás után jöhet a tömeggyártás

A fejlesztők nyújtható, az elasztomer deformálódásának ellenálló elektróda-alapanyagként használt fémet is beépítettek a készülékbe. Lee Yeongyjun, a kutatást vezető mérnök szerint az új eljárás lehetővé tette, hogy a pixelek közötti tereket és vezetékelektródákat anélkül lehessen nyújtani és zsugorítani, hogy deformálódnának az OLED kijelző képpontjai.

Az elasztomereknek köszönhetően az OLED kijelző képpontjai még a nyújtás hatására sem deformálódnak. Fotó: Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT)

A kutatók szerint a hőhatásnak és a vegyszereknek ellenálló elasztomer létrehozása ékes bizonyítéka annak, hogy a nyújtható eszközökbe éppúgy integrálhatók egészségügyi szenzorok és félvezetők, akárcsak a ma használt népszerű viselhető elektronikákba. A rugalmas elektronikák további előnye, hogy jobban a felhasználó bőréhez simulnak, ami megnöveli az ezt használó eszközök érzékenységét, és pontosítja a mérési eredményeket. A kísérletek során a nyújtható eszközök teljesítménye még akkor sem romlott, amikor 30 százalékkal megnyújtották, és a rögzített pozíciójú szilíciumszenzorokénál 2,4-szer erősebb jelet adott le.

A kutatók célja, hogy tovább finomítsák a technológia felbontását, rugalmasságát és mérési pontosságát. Ha sikerrel járnak, kezdődhet az új technológiát használó eszközök tömeggyártása. Elmondásuk szerint a nyújtható elektronikák nagy segítséget nyújthatnak egészségügyi szenzorok, például perifériás oxigéntelítettség-mérők, elektromiogram-leolvasók és a vérnyomásfigyelők fejlesztése során.

