Óriási segítséget jelenthet a kórházaknak a magyar mérnökök által fejleszett, betegadatokat rögzítő karperec

Az Entremo által fejlesztett karkötő hordozható, 3D-nyomtatott, és ami a legfontosabb, távolról közvetíti az adatokat a nővérpultba. Pulzust, testhőmérsékletet, légzési frekvenciát és oxigénszaturációt mér. ezek az értékek a koronavírusos betegek esetében kiemelten fontosak. Ráadásul a karperec segítségével egyszerre tudják majd mérni a páciensek paramétereit, percek alatt. A projektet az European Institute of Innovation and Technology egyik részlege, az EIT Digital támogatja 500 000 euróval. Az eszköz tesztelése idén decemberben kezdődhet a magyar kórházakban, és jövőre a piacon is megjelenhet, itthon és külföldön is.



Decemberben kezdődhet a pilot

„Rengeteg beteggel az volt a baj, hogy csak napi egy-két alkalommal mérték a legfontosabb paramétereiket, és két mérés között olyan mértékben romlott az állapotuk, hogy már nem tudtak rajtuk segíteni az orvosok – mondja Knébel Miklós, az egyik társalapító, aki a technológiáért felelős. – Az eszköz azonban értesítéseket ad majd, ha valamelyik betegnek egy paramétere beesik.”

A karperecet egészségügyi dolgozókkal folytatott beszélgetések után kezdték el megtervezni, és hamarosan elkezdődhet a tesztelése a magyar kórházakban.

„A tervek szerint decemberben beküldjük az első 20-40 eszközünket egészségügyi intézményekbe. Ekkor még nem váltunk majd ki semmilyen procedúrát, hagyományosan is lemérik majd a különböző paramétereket, de ezzel együtt a mi adataink is rendelkezésre állnak majd. Így össze lehet majd mérni a kettőt, és látjuk majd, hogyan illik be a rendszer egy kórházi folyamatba, hogyan boldogulnak vele a nővérek, mi az, ami nehézséget okoz” – mondja Knébel.

Nem sokkal később Hollandiában is elkezdődhet egy kórházi pilot program a cég holland partnerének, az Innotractornak köszönhetően. „Az InnoTractornál az IoT platform kialakításában segítenek. Velük könnyebben tudunk holland intézeteket is elérni, ahol akár egyből tesztelhetünk majd egy pilot projektet. Így egyszerre tudunk több területen előrelépni. Utána meglátjuk, hogy hol kapnak rá. Mivel európai uniós szabályozások vannak, ezen a területen nincsenek olyan nagy különbségek” – mondja Lakatos Péter, az Entremo egyik társalapítója és ügyvezetője.

Az adatok a betegeken elhelyezett monitorozó eszköztől egy adatgyűjtő egységen és egy felhő alapú szerveren keresztül jutnak a nővérpultba Forrás: Entremo

Az InnoTractor nevű, digitális megoldásokat fejlesztő cég mellett három magyar partnerük van: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE-Soft, az egyetem infokommunikációs szoftvertechnológia oktató-fejlesztő centruma és a MOHA-Net telemetrikai és IoT-megoldásokkal foglalkozó cég.

Hatból húsz fő és gyorsítópálya

Knébel és Lakatos is külföldi egyetemek diákjaiként kezdték el a fejlesztést, mostanra mindketten hazaköltöztek, befejezték tanulmányaikat, és főállásban dolgoznak az Entremón. A csapatban, amit a hatan kezdtek tavasszal, ma már 20-an dolgoznak, a legtöbben mellékállásban. Ezt az EIT Digital támogatásának segítségével tudják megengedni maguknak: „Minden fronton nagyon gyors iramban fejlődünk most, és egy erős csapat dolgozik a különböző területeken: fejlesztés, engedélyeztetés, jogi ügyek, orvosi konzultáció, üzletfejlesztés, marketing. Gyorsan fel kellett nőni a feladathoz, hogy ezt mind kézben is tudjuk tartani" – mondja Lakatos.

A termék fejlesztését áprilisban kezdték, a Hack the Crisis Hungary hackathon ötletversenyre, amire több mint 800 magyar fejlesztő jelentkezett 134 projekttel. Az Entremo itt az EIT Health jóvoltából kapott különdíjat. Ezután jelentkeztek az EUvsVirus uniós hackathonra, ahol közel 1000 nevező csapat között nyerték meg az egészségügyi kategóriát.

Az Entremo által gyártott karperec illetve a műszerfal, ami jelzi az aktív páciensek számát és azok adatait: az oxigénszaturációt, a testhőmérsékletet és a légzési frekvenciát Forrás: Entremo

Jelenleg a Health Venture Lab orvosi inkubációs programjában, egy négy részből álló workshopsorozatban vesznek részt 20 másik csapattal. „Mindenféle orvosi témáról kapunk workshopokat és mentorálást: az engedélyeztetésről, arról, hogy hogyan kezdjünk pilot projektet, hogy hogyan csináljunk marketinget, hogyan árazzuk be a terméket. Ezt is az EIT Health és a GE Healthcare támogatja, így az ő szakmai kapcsolataikra is tudunk építeni, ez is segít” – mondja Lakatos, aki szerint így versenyképesek lehetnek sokkal régebb óta működő startupok között is.

Decemberben az EIT Awards 2020-as innovációs versenyen szerepelnek majd, ahol az EIT Digital nevezésében, a Change kategóriában vesznek részt a verseny döntőjén.„Igazából gyorsítópályán, pár hónap alatt tudtunk ide eljutni, nagy részben a sok támogatásnak köszönhetően” – mondta Lakatos. A versenyeken elért sikereknek, illetve a támogatásnak köszönhetően tudják beszerezni az első eszközök tartozékait is: a szenzorokat, a különböző komponenseket a gyártáshoz és forrasztáshoz.

Az első pár száz eszköz burkolata 3D-nyomtatással készül, aminek „az az előnye, hogy költséghatékony módon, gyorsan tudunk prototipizálni. Ezért volt jó a versenyen, rövid idő alatt lehet vele új iterációkat legyártani. Kinyomtattuk, megnéztük mi passzol és mi nem, és kis módosítások után már készült is a következő generációs forma – mondja Knébel. – Már most is azt tervezzük, hogy a következő, komolyabb gyártási technológiákra hogyan tudunk optimalizálni. Hogy például fröccsöntéshez vagy gravitáció-öntéshez mit kell majd módosítani.”

A koronavírus után is lesz létjogosultsága

„Már most közel vagyunk olyan kórházakhoz, osztályokhoz, akik látják ebben a fantáziát. Egy tüdőosztályon például a koronavírusos fertőzöttekkel azonos paramétereket nézik hagyományos körülmények között is. Beszéltünk már operációkon átesett pácienseket felügyelő osztályokkal is, akik a hőmérsékletet felügyelik egy műtét után. De a moduláris rendszerünknek köszönhetően a jövőben más mérőeszközt is rá tudunk csatlakoztatni a rendszerre, és az adatokat meg tudjuk jeleníteni az adott osztályon.” - mondja Knébel.

A műszerfal, amin a beteg adatai láthatók: az oxigénszaturáció, a testhőmérséklet és a légzési frekvencia változásai és tartományuk. A felületen látható a beteg neve, életkora, foglalkozása, allergiái, diagnózisa és annak dátuma illetve a legközelebbi hozzátartozó elérhetősége is. A műszerfal jelzi a karperec töltöttségének mértékét is. Forrás: Entremo

„Meg akarjuk lovagolni a Covid-hullámot, mert arra a legjobb az eszközünk, de nem is biztos, hogy be tudunk jutni a kórházba engedélyek nélkül. A pilot erejéig ebből nem lesz probléma, viszont ahhoz, hogy az eszközt tényleg forgalomba lehessen helyezni, idő kell. Ezért is kell már most a többi osztályra fókuszálnunk, hogy a Covid után már elő legyen készítve a terep, és a kórházi folyamatok részévé váljon a rendszerünk normális körülmények között is” – mondják az alapítók, akik szerint a projekt legnagyobb nehézségét az időszűke jelenti. A mostani helyzetben relatíve kevés idejük van a tesztelésre, a különböző technológiák, szenzorok, esetek, kipróbálására, illetve az engedélyeztetésre: „Onnantól, hogy minden dokumentum készen van, körülbelül 6-8 hónapot kell várni, mire engedélyt kaphatunk és bejuthatunk a kórházba - mondja Knébel. – Ahhoz, hogy mindenben biztosak legyünk, és jó szívvel adjuk, legalább jövő év elejéig kell majd várni, hogy a piacra kerüljön a termék. Addig is szoros együttműködésben dolgozunk kórházakkal, hogy minél hamarabb elkezdhessünk egy pilotot és lássuk, hogyan illeszkedik a rendszerünk a nővérek napi rutinjába.”

