Jön a fenntartható Barbie, most már tutira megmenekül a Föld

Új, környezettudatos tematikájú Barbie-kollekciót dobott piacra a Mattel játékcég. A „Barbie Loves the Ocean” kollekció három babát, egy tengerparti kunyhót és kiegészítőket tartalmaz, amelyek 90 százalékban olyan műanyaghulladékból készülnek, amely máskülönben valószínűleg a tengerben kötött volna ki. Az ehhez szükséges hulladékot olyan területeken gyűjtik össze, amelyek a folyók vagy a tengerpart 50 kilométeres körzetében találhatóak, és ahol egyébként nem hasznosítanák újra a hulladékot.

A Mattel a projekthez az Envision Plastics műanyag-újrahasznosító céggel kötött szerződést, a babákhoz és a kiegészítőkhöz pedig a mexikói Baja-félszigeten gyűjtenek majd hulladékot. A cég azt ígéri, hogy a játékok legalább 90 százalékban ilyen forrásokból származó anyagból készülnek majd, a Mattel közleménye szerint azonban a Barbie-k feje egyelőre még kivételnek számít.

Lisa McKnight, a Mattel alelnöke szerint ez egy természetes lépés a Barbie evolúciójában: szerinte a cég mindig törekedett a társadalmi szempontból fontos üzenetek közvetítésére, ennek megfelelően most a környezetvédelem fontosságára hívja majd fel a figyelmet. Az új reklámkampány a „Pink is the New Green” címet kapta, ezzel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a hagyományosan a babákkal azonosított rózsaszínnek is meg kell zöldülnie a fenntarthatóság jegyében. A cég az új Barbie-k megjelenésével egy időben YouTube-kampányt is indít, amelyben a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet.

Jön a Barbie-Tesla

A Mattel mindeközben újrahasznosítási programot is indított: azt tervezik, hogy újra felhasználják a régi játékok alapanyagait, így a Barbie-k nem kannásboros palackból, hanem veterán babákból készülnének. A program kezdetben csak az Egyesült Államokban és Kanadában lesz elérhető, és a Barbie mellett két másik márka, a Matchbox és a MEGA Toys is részt vesz majd benne, de a későbbiekben a tervek szerint Európában is hozzáférhető lesz.

A Barbie Loves the Ocean-kollekció mellé egy exkluzív karkötővel is készül, ehhez a 4ocean nevű vállalkozással kötöttek megállapodást. A 4ocean egy amerikai vállalkozás, ami újrahasznosított műanyagból készült karkötőket árul, bár arról, hogy ez a vállalkozás a Föld megmentéséről, vagy inkább a Balin fillérekért dolgoztatott munkások kizsákmányolásáról szól, megoszlanak a vélemények. A cég mindenesetre azt ígéri, hogy minden egyes eladott karkötőért cserébe egy font (nagyjából fél kiló) műanyagszemetet távolítanak el az óceánból, Barbie-s karkötőt pedig még nem árultak, így adott volt a piaci rés.

A Mattel még itt sem állt meg: jövőre ledobják a környezetvédelmi atombombát, az újrahasznosított műanyagból készült, Barbie-knak szánt Tesla Roadstert, a cég emellett azt ígéri, hogy 2030-ig az összes játékát és csomagolását legalább 90 százalékban újrahasznosított vagy újrahasznosítható műanyagból gyártja majd, nem csak a környezettudatos babákat.

