Súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek a tavaszi, kora nyári fa- és bokorkivágások

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) felhívása szerint a szaporodási és vegetációs időszakban fás és bokros növénytársulások felszámolása súlyos természetvédelmi kockázatot jelent.

A közlemény szerint

„az elmúlt években sajnálatos módon általánossá váló gyakorlat nem csak szakmailag igazolhatatlan, felesleges és káros, de a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényt is sérti, ugyanis védett állatfajok, köztük gerincesek tömeges sérülését és kínhalálát okozza”.



Törvényellenes irtások

Mint arra az MME felhívja a figyelmet, a bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekesmadarak költési szezonja már márciusban megindult a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fiókanevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően számos fajnak másodköltése is van június-júliusban. A tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási, virágzási időszak. Éppen azért az ilyenkor végzett, különösen a nagy kiterjedésű bokor- és fakivágások minden esetben és biztosra vehetően védett és fokozottan védett állat- és növényfajok tömeges elhullását, sérülését okozzák. „Ez pedig ellentétes a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényben foglaltakkal is” – így a közlemény.

Csévharaszti bokros élőhely irtás után 2012-ben Fotó: Orbán Zoltán/ MME

Az MME szerint a bel- és árvízkár megelőzését szolgáló csatorna- és hullámtértisztítás, az elektromos vezetékhálózat nyomvonalán túlnövő vagy éppen az értékes gyepterületeket elfoglaló fás szárú vegetáció az emberi létesítmények funkcióját, illetve az élőhelyek fenntartását akadályozza, így önmagában ezen esetekben a fakivágások igénye nem kérdőjelezhető meg.

A legfontosabb és egyben a problémára is megoldást jelentő ellenérv a vegetációs időszakban végzett fa- és bokroskivágásokkal, -visszavágásokkal szemben, hogy ezek a munkák az őszi-téli hónapokra is tervezhetők és szervezhetők, amikor az említett természetvédelmi kockázat nem áll fenn, és a logisztikai körülmények is jobbak, de a probléma már augusztus-szeptemberi ütemezés esetén is jelentősen csökkenthető.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: