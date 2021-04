Az ufóészlelések száma is megugrott a járvány alatt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az amerikai Nemzeti UFO-bejelentő Központ (NUFORC) adatai szerint 2020-ban megduplázódott a New York-i ufóészlelések száma, így tavaly már 300 bejelentés érkezett a nagyvárosból, míg országos szinten körülbelül ezerrel több, összesen több mint 7200 észlelést kaptak.

A New York Times által megkérdezett, a jelenségek eredetét kutató ufológusok szerint azonban ez minden bizonnyal nem az idegenek inváziójának köszönhető, sokkal inkább egy most már jól ismert vírusnak, és az által kirobbantott világjárványnak. A járványügyi korlátozások hatására sokkal több ideje volt az embereknek az eget bámulni, ráadásul New York-ból tömegek költöztek ki a külvárosi részekre, a szabad ég alá.

Nem lehet véletlen, hogy a tavalyi bejelentések negyede két hónapon belül, márciusban és áprilisban érkezett a központba, épp akkor, amikor a legszigorúbb lezárások voltak érvényben. Az ufóészlelések növekedésének ezen kívül is több tényező megágyazott. A TikTok szárnyalásának köszönhetően milliók láthatták a repülő fénycsóvák pár másodperces videóit, a Pentagon pedig két hírrel is felkeltette az ufókultuszt: nyáron bejelentették, hogy minisztériumi akciócsoport kezd vizsgálatot egy katonai gép által bejelentett azonosítatlan légi jelenség ügyében, amiről három videót is kiadtak; valamint Trump elrendelte, hogy a Pentagon a hírszerzéssel együtt írja meg, és hozza nyilvánosságra a nagy amerikai UFO-jelentést.

A NUFORC igazgatója, Peter Davenport szerint a kormány fontos lépést tett a szakma felé azzal, hogy hajlandó elismerni, hogy tudnak a jelenségekről, és figyelemmel követik őket. „Korábban úgy tűnt, hogy a kormány őrültként tekint a hozzám hasonlókra, pedig nem vagyunk azok” – mondta a lapnak Davenport, aki szerint a legjobb ufológusok a legszkeptikusabb emberek közé tartoznak.

A központba érkező jelentések döntő többségét hamar be tudják azonosítani, a háttérben leggyakrabban madarak, denevérek, drónok, bolygók vagy épp műholdak állnak. Tavaly például jelentősen nőtt az olyan ufóészlelések száma, amiknél kiderült, hogy a SpaceX Starlink műhold-konstelláció darabjai okozták a furcsa látványt. A bejelentések számának növekedése ellenére nem emelkedett az olyan észlelések száma, amelyek okait nem sikerült azonosítani.

A magát csak Cookie-nak nevező Virginia Stringfellow, akit állítása szerint évekkel ezelőtt raboltak el a földönkívüliek, a New York állambeli Rochester külvárosában havonta egyszer tart ufótalálkozókat olyanokkal, akik szintén úgy gondolják, hogy találkoztak már idegenekkel. A csoport létszáma sokáig stagnált, de tavaly megnőtt az érdeklődés: minden hónapban öttel többen vesznek részt a találkozón, és a 75 éves szervezőnek sokak jelentkezését vissza is kell utasítania.

Stringfellow úgy véli, a Pentagonból érkező hírek miatt több szó esett az elmúlt egy évben az ufókról, ráadásul a védelmi minisztérium által közzétett videók miatt egyre többen veszik a bátorságot arra, hogy beszámoljanak a hasonló észleléseikről – olyanok, akik eddig féltek felvállalni az élményeiket.

