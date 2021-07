11 évesen lediplomázott a fiú, aki a kvantumfizikán keresztül szeretné elérni a halhatatlanságot

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A nyugat-flandriai Oostende városából származó, Laurent Simons a napokban lediplomázott az Antwerpi Egyetemen, miután befejezte az alapszakos fizikai tanulmányait. Ebben így eddig semmi meglepő nem lenne, csakhogy Simons 11 éves, a hároméves kurzust valamivel több mint egy év alatt végezte el, ráadásul ez idő alatt már el is kezdte a mesterszakos tárgyak hallgatását.

A belga sajtóban „Kis Einstein”-ként emlegetett fiú természetesen minden szaktársát lekörözte a tanulmányi eredményeket tekintve. „Simons 2020 márciusa óta tanult a fizika BSc diplomájára, és most 85 százalékos eredménnyel végzett, ami idén a legjobb eredmény” – mondta az egyetem szóvivője a Brussels Timesnak.

Simons a jól megérdemelt nyári szünet után hivatalosan is elkezdi a mesterszakos diplomára való felkészülést, bár több kurzust már az előző tanévben felvett. A fiú elmondta, hogy nem bírta megvárni a mesterszakos tanulmányainak kezdetét azzal, hogy belevesse magát a klasszikus mechanika és a kvantumfizika rejtelmeibe, így ezeket a kurzusokat már korábban elkezdte.

„A halhatatlanság, ez a célom. Meg akarom tanulni, hogyan helyettesíthetem a testrészeimet mechanikus alkatrészekkel. Már kidolgoztam egy tervet ennek megvalósítására. A kvantumfizika, vagyis a legkisebb részecskék tudománya a kirakó első darabja” – mondta Simons a brüsszeli lapnak. A fiú szerint terve megvalósítása két fő lépésből áll: a tudás megszerzéséből és a tudás alkalmazásából. „A második lépésben a világ legjobb professzoraival szeretnék dolgozni, belenézni az agyukba, és rájönni, hogyan gondolkodnak” – mondta.

Laurent Simons 2019-ben, akkor még 9 évesen, az Eindhoveni Műszaki Egyetem hallgatójaként Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Simons egyébként 9 évesen kezdett először egyetemre járni, akkor még az Eindhoveni Műszaki Egyetemen tanult, és jó úton haladt afelé, hogy a világ legfiatalabb diplomása legyen, de a holland egyetemmel való nézeteltérései miatt végül nem fejezte be az ottani tanulmányait. Krediteket azért Eindhovenben is szerzett, majd a Genti Egyetemen is, ezért tudott végül alig több mint egy év alatt lediplomázni az Antwerpi Egyetemen.

A fiú (a család által kezelt) Instagram-oldala szerint 10 évesen már egyetemi órát is tartott.