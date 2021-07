A legnagyobb kínai közösségi platform, a WeChat elkezdte törölni az LMBTQ-csoportok fiókjait

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kína legnépszerűbb közösségimédia-szolgáltatója, a havonta 1,24 milliárd aktív felhasználóval rendelkező WeChat legalább egy tucatnyi LMBTQ-tematikájú egyetemi és független szervezet által működtetett fiókot törölt kedden késő este, ami további aggályokat kelt a kínai vagy Kínában élő melegek szabadságát illetően, és arra utal, hogy a kommunista államvezetés az LMBTQ-tartalmak korlátozásán is tovább szigorítana.

Az AP hírügynökség szerint az érintett WeChat-fiókok kezelői a Tencent által tulajdonolt cégtől egy olyan üzenetet kaptak, miszerint megsértették a közösségi platform szabályait, de azt már nem részletezték, hogy pontosan mivel és hogyan.

A kínai kommunista párt 1997-ben dekriminalizálta a homoszexualitást, de az LMBTQ-közösség tagjai máig diszkriminációval szembesülnek az országban, ahol ugyan az elmúlt 25 évben bekerültek a közbeszédbe a melegeket érintő ügyek, de a helyi érdekvédelmi szervezetek szerint Hszi Csin-ping uralkodásának legutóbbi szakaszaiban újra egyre kevesebb teret engednek a homoszexualitással kapcsolatos tartalmaknak a nyilvánosságban.

A WeChatről most törölt csoportok is rendeztek korábban meleg témájú filmfesztiválokat és más rendezvényeket, de ezek szervezése szépen lassan elhalt. Az ország egyik legnagyobb LBMTQ-rendezvényét, a 11 éven át folyamatosan megtartott sanghaji Pride-ot tavaly lefújták, és a jövőbeli rendezésről is lemondtak, indoklás nélkül.

Meleg egyetemi hallgató Pekingben, 2019-ben, amit a kínai LMBTQ-közösség sötét évének tartottak: cenzorok csaptak le az online fórumokra, a hírekből kimaradoztak a meleg témák, és a webshopokból is kezdtek eltűnni a szivárványmintás termékek. Fotó: GREG BAKER/AFP

A fiókok kezelői, akik a hírügynökségnek csak névtelenül mertek nyilatkozni, az állítják, hogy két hónapja több egyetem arra kérte a hallgatóit, hogy a közösségi médiában megjelenő LMBTQ-csoportokban ne említsék az iskolák nevét, valamint olyan kérés is érkezett az egyetemi párttitkároktól, hogy tartsák alapos megfigyelés alatt a nők és a szexuális kisebbségek jogaiért küzdő csoportokat, a stabilitás fenntartása érdekében. A CNN információi szerint az érintett egyetemek között ott vannak a legnagyobb kínai intézmények, mint a Pekingi Egyetem, a szintén pekingi Csinghua Egyetem, illetve a sanghaji (és a budapesti campust is tervező) Fudan Egyetem.

Kínában felmérések szerint körülbelül 70 millióan tartozhatnak az LMBTQ-közösségbe, vagyis az ország lakosságának közel 5 százaléka lehet meleg.

