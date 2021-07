Az Európai Unió átláthatóbbá tenné a kriptovaluta-kereskedelmet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Lenyomozhatóvá, de legalábbis követhetőbbé tenné a kriptovaluta-alapú tranzakciókat az Európai Bizottság új javaslata. A törvényjavaslat célja, hogy megakadályozzák az ellenőrizhetetlen pénzmozgásokat – megálljt parancsolva a pénzmosásnak és a terrorszervezetek finanszírozásának –, és ellehetetlenítsék az anonim profilok létrehozását.

Az Európai Bizottság érvei szerint a kriptovaluta-alapú átutalásokra ugyanazok a pénzmosás elleni szabályok vonatkoznak, mint más digitális tranzakciókra.

„Tekintettel arra, hogy a virtuális eszközök átadásának hasonló pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatai vannak, mint az elektronikus átutalások […], logikusnak tűnik ugyanazokat a jogalkotási eszközöket alkalmazni a közös problémák kezelésére.”

– idézte a BBC News a Bizottság indoklását.

Noha némelyik kriptovaluta működési elve összeegyeztethető a pénzmosás elleni törvények előírásaival, az új javaslat kiterjesztené ezeket a szabályokat az egész kriptovaluta-szektorra. A javaslat arra kötelezi az erre szakosodott szolgáltatókat, hogy kellő gondossággal járjanak el az ügyfeleikkel. Az a vállalkozás, amely kriptovalutával üzletel, köteles megadni a tranzakció során a nevét, a címét, a születési dátumát és számlaszámát, valamint a címzett nevét.

David Gerard, az Attack of the 50 Foot Blockchain c. könyv szerzője – aki rendszeresen nyilatkozik a BBC-nek kriptovaluta-témában – úgy látja, hogy ez nem radikális változtatás: a Bizottság csak a meglévő szabályozást alkalmazza a kriptovalutákra is. Gerard szerint erre 2019 óta lehetett számítani.

A törvényjavaslat érvényesítését az európai uniós tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. A javaslatok törvénybe iktatása és törvényerőre emelése két évig is eltarthat.

