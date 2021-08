Megújul a Lamborghini Countach: 802 lóerős hibrid lesz az ikonikus szupersportautóból

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Korábban már szivárogtak róla hírek és információk, de most be is jelentették az új Lamborghini sportautót, az LPI 800-4 típusszámú hibridet. Az új modell az 1974-es szupersportautó, a Countach vérvonalát viszi tovább – innen a név is –, de ezúttal benzines-elektromos meghajtással.

A megújult Lamborghini Countach. Fotó: Lamborghini

A név rövidített formája (Longitudinale Posteriore Ibrido) az erőátviteli rendszer elhelyezkedésére utal – ez hosszanti irányban, a karosszéria hátsó felén található –, a két szám pedig a benzinmotor (V12-es, 6,5 literes motor) és a 48 voltos villanymotor 802 lóerős teljesítményére utal, valamint arra, hogy a jármű négykerék-meghajtású.

Az LPI 800-4 alvázának és külsejének nagy része karbonszálakból épült fel. A jármű kialakítása inkább egy másik Lamborghini-modellt, az Aventadort idézi, mint az eredeti Countach-t.

Az eredeti Countach-t 1974-től az 1990-es évek elejéig gyártotta a Lamborghini. Az új modell inkább az Aventador modellt idézi, mint a régi Countach-t. Fotó: Lamborghini

A Lamborghini mérnökei szerint a Countach villanymotorjában található szuperkondenzátor háromszor annyi energiát adhat le, mint az azonos tömegű lítium-ion akkumulátorok. A gyártó szerint az elektromos motort közvetlenül a sebességváltóhoz építették be, hogy megőrizzék azt az erőátvitelt, ami a V12-es motorok sajátja.

A sebességértékek alapján ezzel nincs is baj: a Countach kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul óránként 100 kilométeres sebességre, és 9 másodperc alatt a 200-at is eléri. A csúcssebessége 355 kilométer óránként; a maximális nyomatéka 531 fontláb.

A Lamborghini mindössze 112 példányt tervez gyártani az új Countach-ból. A hivatalos sajtóközleményből nem derült ki, hogy mennyi lenne a hivatalos vételár.

