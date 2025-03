Bod Péter Ákos: Matolcsy az adatokat nem szerette, a mértéket nem ismerte

A mai nappal véget ér Matolcsy György jegybankelnök tizenkét éves regnálása, holnaptól Varga Mihály veszi át a Magyar Nemzeti Bank vezetését. Matolcsy megítélése meglehetősen vegyes, működését számos szakmai vita és politikai botrány kísérte. Az első Orbán-kormányban gazdasági (2000-2002), a másodikban nemzetgazdasági (2010-2013) miniszteri posztot, 2013-tól, Simor András után pedig az MNB elnöki pozícióját betöltve kulcsszerepe volt a NER építésében, annak gazdaság- és monetáris politikájának kialakításában. Kormányzati körökben sokáig közgazdasági látnokként tekintettek rá, ezt a dicsfényt aztán Nagy Márton jelenlegi nemzetgazdasági miniszterrel 2022-től elmérgesedő vitája jelentősen tompította.

A Dollárpapa legújabb adásában Bod Péter Ákos közgazdásszal, a Corvinus Egyetem professzorával, az MTA doktorával, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökével értékeltük Matolcsy György tizenkét éves jegybankelnöki munkáját. Bod Péter Ákos nem először járt nálunk, most a szűken vett közgazdasági okfejtéseken túl viszonylag sok szó esett nagypolitikáról, jegybanki pletykákról, sőt etikai dilemmákról, de természetesen végigvettük a tizenkét év legemlékezetesebb vitáit is a kamatvágástól és a forint leértékelésétől, az MNB-s alapítványokat övező botrányokon át az unortodox gazdaságpolitikai teóriákig. Az adás legvégén beszéltünk arról is, hogy vajon milyen nehézségekkel kell majd szembenéznie a következő elnöknek, Varga Mihálynak.

photo_camera Bod Péter Ákos a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

Hogyan került Matolcsy György az MNB élére? Miként alakította át a jegybanki struktúrát? Lehetett-e belső konfliktusokról hallani?

Szabad volt-e kamatot vágni 2013-ban? Ki nyerte meg a Matolcsy-Simor-vitát?

Csodafegyver volt-e a forint leértékelődése? Lett-e belőle növekedési előnyünk a régióban?

Mi lett az MNB alapítványi pénzeinek a sorsa? Ki fizette az elképesztő mértékű 2023-as veszteségeket?

Segítették-e a kormányzat gazdasági terveit a nagy dirrel-durral bejelentett hitel- és kötvényprogramok?

Miért kritizálta egyre hevesebben Matolcsy a magyar kormányt, szerinte hol siklott ki a növekedési pályáról magyar gazdaság?

Hallgasd alább:

A beszélgetést Szabó Attila, a Qubit állandó szerzője vezette. Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

