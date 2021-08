Egész Új-Zélandot lezárták egyetlen delta-gyanús eset miatt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Új-Zélandon is felbukkant a koronavírus delta variánsa – legalábbis a hatóságok ettől tartanak, ezért az egész országban szigorú korlátozásokat rendeltek el. Mindössze egyetlen esetről van szó, de Jacinda Ardern miniszterelnök szerint jobb félni, mint megijedni, ezért indokoltnak tartja a lezárásokat.

Az országban a legszigorúbb, négyes fokozatú korlátozások léptek életbe, ez azt jelenti, hogy három napra bezárnak az iskolák, az üzletek és az irodák is, csak a létfontosságú szolgáltatások működhetnek. A lezárás Aucklandben, ahol a fertőzött személy él, egy hétig tartanak, Coromandelben, egy tengerparti városban szintén ennyi időre rendelték el a korlátozásokat, a beteg ugyanis itt is megfordult.

Ardern szerint a korlátozások szigorúak, de indokoltak: Új-Zélandon eddig is bevált a gyors és kemény intézkedések stratégiája. A miniszterelnök szerint jobb határozottan lépni, aztán enyhíteni a korlátozásokon, mint lazábban kezelni a fertőzést, ami aztán elszabadulhat.

Két méter, maszk, home office

Az országban a korlátozások miatt 48 órán keresztül az oltások beadása is szünetel. A lezárások hírére a helyiek megrohamozták a boltokat. Michael Plank virológus szerint egyetlen covidos eset önmagában még nem indokolná ezeket az intézkedéseket, de a delta variáns felbukkanására egyáltalán nem túlzás a legszigorúbb korlátozások elrendelése, ilyenkor ugyanis minden egyes betegről azt kell feltételezni, hogy úgynevezett szuperterjesztő, és rengeteg embernek képest továbbadni a betegséget. Ardern nem nevezte kizárhatónak, hogy az egyetlen (talán) azonosított fertőzött személyen kívül többen is elkaphatták a deltát, ezért is indokolt az óvatosság.

A miniszterelnök arra kérte a helyieket, hogy maradjanak otthon, ha pedig mindenképpen ki kell menniük az utcára, viseljenek maszkot. Az új-zélandi egészségügyi minisztérium szerint a Pfizer oltása 88 százalékban véd a delta ellen, az esetek 96 százalékában pedig meggátolja a súlyos szövődmények kialakulását, mindemellett arra is felhívja a figyelmet, hogy még komoly átoltottság esetén is gyorsan terjedhet, ahogy azt a külföldi példák mutatták. A minisztérium a két méteres távolságtartást, a maszkviselést, a gyakori szellőztetést és az otthon maradást javasolja, valamint azt is, hogy mindenki jegyezze meg vagy kövesse egy applikációval, hogy merre járt, ha a kontaktkutatás miatt szükség lenne kinyomozni, kit fertőzhetett meg, vagy kitől kaphatta el a betegséget.

Új-Zélandon mindeddig körülbelül 2500 covidos megbetegedést azonosítottak, az országban huszonhatan haltak bele a fertőzésbe.

