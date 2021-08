Hiánypótló interaktív térképen helyezték el a világ elfeledett női zeneszerzőit – Budapesten is élt egy tehetség

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ki emlékszik Maria Anna Mozartra? Ő volt az, akit eleinte testvérével, Wolfgang Amadeusszal együtt tartottak számon csodagyerekként, neki azonban felnövekedvén fel kellett hagynia a zenéléssel, hogy tradicionális női pályára álljon. Neve feledésbe merült, míg Wolfgang Amadeusból az lett, akit mindannyian ismerünk.

Egy különleges online térkép felidézi azoknak a női zeneszerzőknek az emlékét, akik túl korán voltak tehetségesek, és így a feledés lett a sorsuk, emellett a kortárs női zeneszerzőknek is teret ad. A klasszikus zene több mint 500 alakját feltüntető interaktív világtérkép Európában adja a legtöbb találatot.

Budapesten is szerepel egy zeneszerző, igaz, Dora Pejacevicet nem magyar, hanem horvát nemzetiségűként tartják számon, zenei tanulmányait is Zágrábban kezdte, de a magyar fővárosban született 1885-ben, édesanyja, Vay Erzsébet magyar volt, és maga is remek zongorista. Pejacevic nemcsak azzal tűnt ki a tömegből, hogy nőként piano concertókat komponált, hanem ő volt az első horvát is, aki ilyen darabokat szerzett.

A térkép megvalósítója, a 28 éves, valenciai Sakira Ventura zenetanárt az inspirálta a térkép elkészítésére, hogy saját tanulmányai során elvétve találkozott női zeneszerzők munkásságával, ha egyáltalán. Mivel szerinte nagyon is sok tehetséges nő zenéje érdemes a felfedezésre, szeretné, ha a tanítványai az ő nevüket és műveiket is megismerhetnék. „Ők nem szerepelnek a zenetörténeti könyvekben, darabjaikat nem játsszák koncerteken, zenéjükről nem készülnek felvételek.” Ezt a hiányt igyekszik pótolni a térkép.

A kattintható térképen olyan ritka szerzők is szerepelnek, mint az etióp apáca, Emahoy Tsegué-Maryam Guebrou, aki zongoradarabokat szerzett, vagy Hawaii utolsó uralkodója, a 160 dalt író Lili’uokalani királynő is. Ismertebb kortársak is helyet kaptak, mint például Rachel Portman brit filmzeneszerző vagy a mindössze 16 éves Alma Deutscher, aki ötévesen komponálta első zongoraszonátáját.

Minden szerzőnél rövid életrajz és tovább információkkal szolgáló linkek szerepelnek. A térkép adatbázisát Ventura bővíteni tervezi: további 500 név várja, hogy szó szerint visszakerüljön a klasszikus zene térképére.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: