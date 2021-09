Október 5-től lesz elérhető a Windows 11

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Október 5-én, a Windows 10 ingyenes frissítésként fog megjelenni a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 11. Az új verzió – írja a Verge – a Microsoft korábbi rendszerfrissítéseihez hasonlóan több szakaszban lesz elérhető. Először az új jogosult eszközöknek ajánlják fel a frissítés lehetőségét, majd az október 5-e utáni hetekben és hónapokban folyamatosan lesz elérhető más platformokon is.

„A Windows 10-zel rengeteg tapasztalatot szereztünk, és szeretnénk meggyőződni róla, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsuk önnek. Várakozásaink szerint 2022 közepére minden jogosult eszközön elérhető lesz a Windows 11 ingyenes frissítése.”

– írta Aaron Woodman, a Microsoft Windows marketingigazgatója a vállalat hivatalos blogján.

A Windows 10-et futtató számítógépeken a Windows Frissítés (Windows Update) tudatni fogja a felhasználókkal, hogy mikor lesz elérhető az új operációs rendszer. Azt, hogy a gépünk alkalmas-e a Windows 11 futtatására, a Windows Update-tel, vagy a Microsoft Health Check alkalmazással ellenőrizhetjük.

Fotó: Microsoft

Fontos: az október 5-i megjelenéskor nem lesz elérhető az összes, a Microsoft által beharangozott funkció. Az Amazon és az Intel támogatásának köszönhetően idővel az androidos szoftverek is elérhetők lesznek a platformon, de biztosan nem egy hónapon belül. A mobilalkalmazások futtatását először a Windows Insiders-felhasználóknak teszik elérhetővé a következő hónapokban; ebből arra következtethetünk, hogy idén még nem indíthatunk androidos alkalmazásokat az új operációs rendszeren.

A Microsoft múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy milyen hardverre lesz szükségünk a Windows 11 futtatásához. A minimális rendszerkövetelmény:

legalább 1 gigahertzes, 64 bites, két- vagy többmagos processzor;

4 gigabájt memória (RAM);

64 gigabájt szabad terület a merevlemezen;

TPM (Megbízható Platform Modul) 1.2 chip.

A Microsoft alternatív lehetőséget is kínál azoknak, akiknek nem elég erős a gépük a Windows 11 futtatásához – igaz, nekik le kell mondaniuk a belső támogatásról. A támogatás nélküli platformokon nem lesz elérhető sem a Windows Update funkció, sem a (gyakran létfontosságú) biztonsági javítások. Szerencsére a frissítés nem kötelező érvényű, és nem is életbevágóan sürgős: a Microsoft 2025. október 14-ig a Windows 10-et is támogatni fogja.

