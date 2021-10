Diszlexiás gyerekeket keresnek Budapesten egy ígéretes fejlesztési módszer vizsgálatára

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A legtöbb kisiskolás számára az olvasás megtanulása magától értetődőnek tűnik, ám az olvasási zavarokkal diagnosztizált gyermekek körülbelül 5-10 százalékának jelentős kihívást jelenthet. Olyan kihívást, amely közvetlenül befolyásolhatja más tantárgyak befogadását, az iskolai eredményességüket és a felnőttkori jóllétüket.

Az olvasási zavarok súlyosabb formája, a fejlődési diszlexia egy neurobiológiai eredetű, specifikus tanulási zavar, amely már kisgyermekkortól jelen van. Különböző megfigyelhető tünetei vannak, például a gyengébb betűzési képesség, szövegértési zavar, szófelismerési nehézségek. A diszlexiával diagnosztizált gyermekek olvasási képessége jelentősen eltér az értelmi és egyéb képességeik, illetve az életkoruk alapján vártaktól. A gyermekek agya kiskorukban rendkívül rugalmas, plasztikus, így ha időben észreveszik a diszlexiára utaló jeleket, az olvasási képességeik fejleszthetők.

Az egyik fejlesztési módszer a zenei tréning, amely nem csupán kutatások által bizonyítottan hatásos, hanem mellette kifejezetten élvezetes is a gyermekek számára. Budapesten hamarosan izgalmas vizsgálat indul a témában, és a kutatók szeretnének minél több diszlexiás gyereket toborozni, hogy megmérhessék a helyesírási és zenei tréning hatását a gyerekek nyelvi és olvasási képességeinek fejlődésére.

Zenei tréning Kodály-módszerrel

Világszerte többen végeztek már kutatásokat ebben a témában. Az olasz származású Flaugnacco és munkatársai 2015-ös tanulmányukban 8 és 11 éves kor közötti diszlexiás gyermekkel végzett kutatásuk nagyon ígéretes eredményeiről számolnak be. Olyan, több hónapon át tartó zenés, illetve művészeti-rajzos foglalkozásból álló tréninget állítottak össze a gyerekeknek, melynek során egyebek mellett alkalmazták a Kodály-módszer tréningekre adaptált változatát is. (A külföldön végzett zenei tréningeken sokan alkalmazzák azt a Kodály-módszert, amely mindannyiunk számára ismerős az általános iskolai ének-zene órákról.) A kicsiknek játékos feladatok keretében tanítottak ritmustapsolást, szolmizálást kézjelekkel, a művészeti foglalkozásokon pedig a vizualitás és a térlátás javítását célzó feladatokkal szórakoztatták a csoportot. A foglalkozások végére a ritmusos feladatok gyakorlása és a gyerekek fejlődése ezeben nagy hatással volt arra, hogy a tréning után jobban teljesítettek az iskolában, és szebben tudtak olvasni.

Moreno és munkatársai 2009-es tanulmányukban szintén egy a Kodály-módszert alkalmazó zenei tréning tanulságait mutatták be. Újdonság volt, hogy tréning előtt és után is vizsgálták az agy és a viselkedés kapcsolatát EEG-vel (elektroenkefalográfiával). Szintén arra az eredményre jutottak, hogy a zenei tréning után sokkal kevesebbet hibáztak a gyerekek olvasás közben. Az EEG olyan dolgokat is felfed a kutatóknak, amelyekről a gyerekek nem tudnak beszámolni, illetve olyan kicsi és korai jeleket is észlelhetnek a segítségével, amelyek megelőzhetik az olvasás javulását.

Elektromos és papír könyvek könyvtára egy bangkoki bevásárlóközpontban Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL/Bangkok Post via AFP

Magyar kutatás a zenei tréning és az olvasás kapcsolatáról

Számtalan más kutatás és tudományos cikk is alátámasztja a zenei tréning hatékonyságát, de ezek bemutatása helyett inkább beszámolunk egy olyan új kutatásról, amely éppen ezzel foglalkozik.

A Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjában Honbolygó Ferenc tudományos főmunkatárs vezetésével olyan kutatás indul ősszel, amelyben magyar gyerekek részvételével szeretnék vizsgálni a zenei és helyesírási tréning hatékonyságát. A kutatáshoz 9-11 éves diszlexiás gyerekeket keresnek, akik a foglalkozásokon – ahogy a fenti kutatásokban is – zenés, illetve helyesírással kapcsolatos feladatokban vennének részt, mindezt élvezetes és szórakoztató formában.

A kutatásban számítógépes olvasási tesztekkel, kognitívképesség-tesztekkel, elektronenkefalográfiával, tekintetkövetéssel mérik a zenei és a helyesírási tréningek hatásait. Aki szeretné, hogy gyermeke részt vegyen a foglalkozásokon, vagy ismer valakit, akit érdekelne ez a lehetőség, ne habozzon, és kattintson a jelentkezési oldalra, ahol többet megtudhat a kutatás részleteiről.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: