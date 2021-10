A Toyota belsőégésű hidrogénmotort tesztelt egy Yaris versenyautóban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Toyota hétfőn bejelentette, hogy versenyautókban teszteli a hidrogénhajtású belsőégésű motorjait. Ezek a motorok, hasonlóan a rakétákhoz, benzin helyett hidrogént égetnek, és ezt használják a jármű meghajtására. A technológia versenyautókban való tesztelése – állítja a Toyota – lehetővé teszi a valós vezetési adatok gyűjtését, és a felmerülő problémák helyszíni kijavítását.

A Toyota Motor Corporation már korábban bejelentette, hogy hidrogénégésre alapuló motorokat is fejleszt, hasonlóan a Ford Motor Companyhez és más autógyártókhoz. A hidrogénmotoros járművek különböznek az üzemanyagcellás típusoktól – amik áram előállítására használják a hidrogént –, illetve a hibrid meghajtású modellektől is.

Szakamoto Najuki, a hidrogénmotoros Corollát tervező főmérnök szerint a motor fejlesztésének egyik oka, hogy szeretnék bővíteni a kínálatot, hogy kielégíthessék az egyre sokrétűbb regionális igényeket. Szakamoto nem mondta, hogy a hidrogénmotor mikorra válhat kereskedelmi forgalomban kapható szériatermék, kvázi elismerve, hogy további fejlesztésre van szükség. A Toyota sem a hatótávolságról, sem a menetteljesítményről nem nyilatkozott.

A hidrogénmotorok egyik fő előnye, hogy nagyon hasonlítanak a hagyományos belsőégésű motorokhoz; csak az üzemanyagcsövek és a befecskendező rendszer kerül átalakításra. A hidrogén-üzemanyag használatának ugyan vannak kockázatai, de Japánban eddig is működtek hidrogénalapú töltőállomások, és eddig sehol sem történt baleset. Szakamoto szerint a hidrogén legalább olyan biztonságos, mint más, a közutakon használt üzemanyagtípusok; arról is beszélt, hogy míg a lítium-ion akkumulátorok használata tűzveszélyes lehet, a hidrogéntartályok szénszálból készültek.

A Toyota szerint a legújabb hidrogéntechnológiájukat egy 1600 köbcentiméteres versenymotorral szerelt Yaris modellen tesztelték. A versenyautó hátsó ülésén két hidrogéntartály fért el, bár a kereskedelmi forgalomban kapható modelleknél a jármű kialakítása vélhetően változni fog.

A hidrogénmotorok gyártásának is megvannak az előnyei. Míg az elektromos járművek akkumulátoraihoz speciális ásványokra van szükség, addig a hidrogén bőségesen megtalálható a környezetben, és sem a tárolása, sem a szállítása nem ütközik nehézségekbe. A hidrogén elektrolízissel a vízből is előállítható – vegyi kísérletekben gyakran végzik el ezt a folyamatot –, de napenergiából is kinyerhető. Attól függően, hogy mennyire elterjedt a hidrogénalapú üzemanyag, a jármű tankolása sokkal olcsóbbá válhat a benzinnél, aminek az ára igencsak ingadozik. Hátránya azonban, hogy a hidrogénmotor nem 100 százalékban zéró kibocsátású, mivel a motorolaj tartalmaz némi szén-dioxidot. A Toyota ugyanakkor közölte, hogy már dolgozik a nitrogén-oxid-kibocsátás semlegesítésére használható technológián.

