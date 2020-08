Japán 2023-tól engedélyezné a repülő autós közlekedést

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Japán kormánya úgy gondolja, hogy az autóknak épp elég volt bő száz év a reflektorfényben, és itt az ideje egy újabb közlekedési forradalomnak. A repülő autók, vagyis hivatalosan eVTOL-ok (függőleges fel- és leszállásra képes elektromos légi járművek) piaca a Morgan Stanley elemzése szerint a következő évtizedben már az ezermilliárd dolláros határt is átlépheti, és Japán alaposan kiveszi a részét az ipar felfuttatásából.

A Japan Times szerint a kormány azt szeretné elérni, hogy a közlekedés levegőbe terelésével csökkenjen a nagyvárosokban általánossá vált forgalmi dugók mértéke, valamint hogy a hegyvidéki területekre és a távolabbi szigetekre is el lehessen jutni egyszerűen – nem beszélve arról, hogy vészhelyzetek, katasztrófák esetén milyen jól jöhetne egy gyorsan igénybe vehető légi jármű.

A prognózis szerint a repülő autók először niche termékek lesznek, csak a legtehetősebbek engedhetik majd meg maguknak, és ők is csak a meglévő járműpark kiegészítéseként, ahhoz hasonlóan, ahogy ma a helikopterek piaca működik. Később, ahogy egyre költség- és időhatékonyabbá válnak, szépen lassan átvehetik a repülőgépek, majd az autók helyét is. A SkyDrive nevű tokiói startup vezetője, Fukuzava Tomohiro szerint 2050-re a japán főváros minden lakosának lesz lehetősége arra, hogy tíz perc alatt bárhova eljusson a város 23 kerületében.

A SkyDrive repülő autójának illusztrációja Forrás: SkyDrive

Világszerte legalább száz olyan projekt létezik különböző fázisokban, amely a repülő autók megvalósításán dolgozik, köztük olyan ismert vállalatoknál, mint az Airbus, a Boeing vagy az Uber. A tervek meglehetősen sokszínűek: míg például a német Lilium egy ötüléses, széles szárnyú monstrumot fejleszt, addig a SkyDrive kétüléses, propelleres járműve leginkább egy embernagyságú drónra hasonlít, és a parkolóban is csak két hagyományos autó helyét foglalja el – nem véletlenül nevezik a világ legkisebb repülő autójának.

A másfél méter magas, 4 x 3,5 méter széles SD-XX modell a tervek szerint 2023-ban kerül kereskedelmi forgalomba, és egy töltéssel több tíz kilométert tud majd repülni 100 km/h-s sebességgel. A négy sarkán két-két propellerrel felszerelt, akkumulátor hajtotta járművel idén áprilisban hajtották végre az ország első emberes repülőautó-tesztjét.

Szimuláció a SkyDrive repülő autójának utazásáról:

A SkyDrive a Toyota alkalmazottjainak mellékprojektjeként indult 2014-ben, mindössze 40 millió jenes (kb. 90 millió forintos) büdzsével, 2017-ben kivált az anyacégből, majd 2019 őszéig összesen 2 milliárd jen (közel 5,5 milliárd forint) értékű befektetést vonzott, többek között a NEC és a Panasonic is beszállt. A Toyota 2020 januárjában jelentette be, hogy még ennél is sokkal nagyobb összeggel, 400 millió dollárt (kb. 120 milliárd forint) fektet a Joby Aviation nevű cégbe, amely egy négy utast szállítani képes légi taxit fejleszt.

Fukuzava szerint az csak a 2020-as évek végére várható, hogy olyan eVTOL-t fejlesszenek ki, amely az utakon is képes 60 km/h sebességgel haladni, de a járművek nagy előnye, hogy – ellentétben a nagyon kevés leszállóhellyel rendelkező helikopterekkel – méretüknél, könnyű súlyuknál és csendességüknél fogva kényelmes lesz parkolóhelyet találni: akár az udvaron vagy egy lapos tetős épület tetején is elférnek.

Az első emberes tesztelés előtti pillanatok Fotó: SkyDrive

A SkyDrive munkatársai előtt most három céldátum lebeg: az idei nyár végén tervezik az első nyilvános emberes repülőautó-teszt megrendezését, 2023-ban igyekeznek elindítani a légi taxi szolgáltatásukat Tokióban és Oszakában, 2028-ban pedig már teljes mértékig önvezető repülő autót szeretnének piacra dobni.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyibe kerül majd az utasoknak a légi taxizás, de Fukuzava annyit elmondott, hogy jelentősen olcsóbb lesz a helikopterezésnél, ahol 50-80 ezer jent is elkérnek egy útra. A megvásárolható SD-XX ára egy drágább autóéval vetekszik majd, és az első évben száz darabot szeretne belőle eladni a cég.

