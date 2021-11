Sebességrekordot döntött a Rolls-Royce villanymotoros repülőgépe

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Rolls-Royce villanyhajtóműves repülőgépe, a Spirit of Innovation 345 mérföldes (617 kilométer) óránkénti sebességet ért el, alig két hónappal a szűzrepülése után. A gép ezzel megdöntötte a villamos meghajtású repülőgépek sebességrekordját – írja a Gizmodo.

A Spirit of Innovation farokhúzós (tail-dagger), hátul kormányzott repülőgép; a hajtóműve egy 400 kilowattórás (535 lóerő), 750 voltos motor. A Rolls-Royce szerint a repülés történetében ehhez használták a valaha volt legnagyobb energiasűrűségű akkumulátort, ami összesen 6480 energiacellát használ.

A repülési tesztet november 16-án végezték el. A Spirit of Innovation 3 kilométeren át repült óránként 555 kilométeres sebességgel, és ezt a sebességet 3000 méteres magasságban 202 másodpercig tartotta.

A rekord tényét még meg kell erősítenie a Fédération Aéronautique Internationale-nek, a világ repülési rekordjait hitelesítő intézetnek, de ha sikerül, az azt jelenti, hogy a Rolls-Royce alaposan rávert az ezüstérmesre. Eddig a Siemens villanymotoros Extra 330LE volt a csúcstartó, óránként 213 mérföldes (342 kilométer) sebességgel. De figyelembe véve, hogy a Spirit of Innovation először szeptemberben emelkedett a levegőbe, nem kizárt, hogy a sebességet a jövőben még tovább fokozhatja a Rolls-Royce.

A bejelentés örömét legfeljebb az a tény árnyékolhatja be, hogy a villanymotoros repülőgépek (ma még) nem túl praktikus járművek. A mai akkumulátorok energiasűrűsége, bárhogy is büszkélkedik a Rolls-Royce a sajátjával, még mindig 50-szer kisebb a repülőgép-üzemanyagként használt kerozinénál. A Spirit of Innovation legfeljebb rövid utakra használható; például arra, hogy a kanadai Victoria–Vancouver-távot félórásra rövidítse.

Az elektromos repülőgép-hajtóművek használata mellett szól, hogy ezeknek – a nem turbófeltöltős, belsőégésű hajtóművekkel szemben – nem csökken a sebességük hirtelen emelkedés esetén, így ideális eszköz lehet az időlimites magasságrekord-döntési kísérletekhez.

