Gigantikus anyagkilövelléssel alakítja környezetét az elsőként lefényképezett szupermasszív fekete lyuk

A Földtől mintegy 55 millió fényévre, az M87 elliptikus galaxis középpontjában lévő, 6,5 milliárd naptömegű szupermasszív fekete lyuk az eddigi egyetlen ilyen kozmikus objektum, amelyről a csillagászoknak nemzetközi összefogásban sikerült felvételt készíteniük.

A LiveScience beszámolója szerint a 21 kilométer kiterjedésű, 27 antennából álló új-mexikói Very Large Array (VLA) rádióteleszkóppal most sikerült a szupermasszív fekete lyukból származó, angolul jet-nek nevezett anyagkilövellést is megfigyelni.

A VLA-t üzemeltető Nemzeti Rádiócsillagászati Obszervatórium közleménye szerint az M87-ről több különböző hullámhosszon készített, kiváló minőségű felvételek segítségével feltárták a jet körüli mágneses mező térbeli szerkezetét. A fekete lyukból kinyúló erővonalak mentén dugóhúzó alakban rendeződő sugárnyaláb hossza mintegy 8000 fényév.

Az M87 elliptikus galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyuk és a spirális szerkezetű anyagkilövellés a VLA rádióteleszkóp felvételén Fotó: Pasetto et al., Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Az amerikai csillagászok úgy vélik, hogy a most megfigyelt spirális szerkezetet a mágneses mező és a galaktikus sugárnyaláb instabil anyagáramlása közötti kölcsönhatás okozhatja.

