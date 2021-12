Amikor még az áramszünet sem állíthat meg

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az elmúlt bő egy évtizedben nagyot nőtt az otthonainkban használt elektromos eszközök száma, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint például 2010-ben 100 háztartásra 86 mikrohullámú sütő jutott, tavaly azonban már 93. A színes televízióknál 137-ről 160 nőtt ez az érték, míg mosogatógéppel 2020-ban az otthonok 27 százaléka rendelkezett, miközben egy évtizeddel korábban még csak 10 százalékuk. Ezáltal folyamatosan és meglehetősen gyors tempóban nő az energiaigényünk is, pedig a villamos energia elosztó hálózatok fejlesztése nem halad ilyen tempóban. Ez a hálózat túlterhelését eredményezheti, ami áramszünetekhez vezethet. Számos háztartásban vannak ugyanakkor olyan berendezések, amelyeknek ilyen helyzetben is működniük kell: orvostechnikai eszközök, a felhalmozott élelmiszerkészleteket őrző fagyasztók, vagy a munkavégzéshez használt asztali számítógépek is ebbe a körbe tartozhatnak. Ezen készülékek áramszünet alatti működtetéséhez a szünetmentes tápegységek (UPS) jelentik a megoldást. Gendúr István, a Schneider Electric APC termékekért felelős üzletágának igazgatója segítségével összegyűjtöttünk néhány tippet ahhoz, hogy milyen szünetmentes tápegységet érdemes otthonra választani.

Gendúr István, a Schneider Electric APC termékekért felelős üzletágának igazgatója Fotó: Tőke Béla

Mérjük fel a teljesítményt!

Otthoni használatra szánt UPS-nél is fontos felmérni, hogy milyen teljesítményű berendezéseket kell ellátnia árammal, hiszen ehhez igazodva kell kiválasztani a megfelelő eszközt. A szünetmentes tápegységekhez a gyártók két értéket adnak meg, a voltampert (VA) és a wattot (W). Ezek közül az utóbbival érdemes igazán számolni és összeegyeztetni a védeni kívánt készülékek összesített teljesítményével. Egy UPS-hez több készüléket is csatlakoztathatunk, de ha azok összteljesítménye meghaladja a tápegység névleges kapacitását, akkor nem tudja biztosítani az áramszünet alatti működésüket.

Számoljunk az áthidalási idővel!

Az áthidalási idő azt az időtartamot jelenti, ameddig az UPS képes energiával ellátni a csatlakoztatott berendezéseket áramellátási probléma esetén. Minél több eszköz csatlakozik a szünetmentes tápegységhez, annál rövidebb lesz az áthidalási idő, viszont nagyobb teljesítményű UPS-el megnövelhetjük ezt a periódust.

Kicsit több lett, maradhat?

Igen, maradhat, ugyanis célszerű egy kicsit felültervezni a biztonsági rendszerünket. Általánosságban elmondható, hogy a UPS kimeneti kapacitásának érdemes 20-25 százalékkal nagyobbnak lennie a csatlakoztatott berendezések által felvett összteljesítménynél.

Olcsó UPS-nek híg az árama

A piacon nagyon sokféle szünetmentes tápegység közül lehet választani mind a teljesítményt, mind az árat figyelembe véve. Viszont mivel ezeket a berendezéseket a valóban kritikus fontosságú eszközeink védelme és folyamatos működése érdekében vásároljuk, mindenképpen célszerű megbízható, ismert márkát választani. A magasabb árcímke ugyanis egyrészt garantálja a megfelelő műszaki teljesítményt, másrészt plusz szolgáltatásokat is jelenthet. A Schneider Electric például cseregaranciát vállal UPS készülékeire, vagyis ha probléma van egy eszközzel, a garanciaidőn belül egy teljesen újra cseréli azt ki.

Figyeljünk az akksira

Az UPS-ek akkumulátorát is cserélni kell bizonyos időközönként, a tapasztalatok alapján 3-4 évente érdemes ezt megtenni. Célszerű ezért olyan eszközt választani, amelynél ezt a cserét mi magunk is elvégezhetjük.

Pro tipp: fordulj szakemberhez!

Számos tényező befolyásolhatja, hogy milyen UPS-t válasszunk otthonra, ha valaki nagyon eltéved a voltamperek, wattok, áthidalási idők labirintusában, érdemes szakemberhez fordulni. Erre a Schneider Electric is lehetőséget kínál, igény esetén online tanácsadást nyújt az érdeklődőknek.

A Schneider Electricről

A 2021-ben a világ legfenntarthatóbb vállalatának választott Schneider Electric célja, hogy mindenki a legtöbbet hozhassa ki az életet adó energiából, erőforrásainkból és a fenntarthatóságból, mindig és mindenhol. Life Is On.

A vállalat élen jár a digitális átalakulásban, világszínvonalú folyamatokat és energiagazdálkodási technológiákat integrál, vezető megoldásokban egyesíti az egész életciklust átölelő, a végponttól a felhőig összekötő vezérlőket, szoftvereket és szolgáltatásokat, integrált irányítást kínálva az otthonok, épületek, adatközpontok, az infrastruktúra és a különböző iparágak számára.

A Schneider Electric Magyarországon

A Schneider Electric 1991 óta van jelen Magyarországon. A hazánkban mintegy 2000 főt foglalkoztató társaságnak jelenleg négy gyára (két zalaegerszegi, egy gyöngyösi és egy kunszentmiklósi üzem) és egy régiós feladatokat ellátó, több mint 20 országot kiszolgáló logisztikai központja (CEElog Szigetszentmiklós) van Magyarországon. Emellett Budapesten működik az üzleti, értékesítési és ügyfélszolgálati központ (Front Office), valamint az ESS (Energy and Sustainability Services) részleg európai központja. A társaság globális pénzügyi és beszerzési szolgáltatásokat nyújtó központjának szintén a magyar főváros ad otthont.

Fizetett hirdetés.