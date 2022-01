A magánéletében nem volt több szexuális ragadozónál a kvantummechanika atyja, Erwin Schrödinger

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Kiterjedt kutatás látszik alátámasztani azt a tavaly év végén elsőként az Irish Times által megszellőztetett hírt, hogy Erwin Schrödinger, az egyik legismertebb és legzseniálisabb valaha élt fizikus a magánéletében több kiskamasz lányt is szexulisan bántalmazott, sőt, nemcsak hogy a magánéletében nem volt több szexuális ragadozónál, de úgy is gondolta, hogy joga van magához édesgetni és szexuálisan kihasználni a gyerekeket.

Az 1933-ban fizikai Nobel-díjjal kitüntetett osztrák fizikus és széles körben ismert macskája, de legalábbis a macska főszereplésével bemutatott kísérlete alapjaiban rengette meg az addig elfogadott természeti törvényeket. Schrödinger és a 20. század első felének az ő munkája által is inspirált fizikusainak máig ható eredményei elengedhetetlenek például a kvantumszámítógépek kutatásában, de hozzájárultak a maghasadás és a magfúzió megértéséhez és megszelídétéséhez is.

Mint az Irish Times tavalyi cikkéből, valamint a Futurism tegnapi összefoglalójából kiderül, Schrödinger, más ismert és nagyhatalmú szexuális ragadozókhoz hasonlóan épp a tudomány révén szerzett tekintélyét használta arra, hogy gyereklányok életét tegye egy életre tönkre. Jogosultságtudatát a saját zsenialitásának visszaigazolása és az iránta táplált általános tisztelet fűtötte. A számításai beváltak: borzalmas bűntetteit senki nem kérte rajta életében számon.

A fizikuslegenda 17 évig élt Írországban, ez idő alatt változatos módon cserkészett be 12-14 éves korú gyereklányokat, akiknek először a bizalmába férkőzött, majd szexuális kapcsolatot létesített velük. Egyiküket például akkor hálózta be, amikor a lány családja megbízásából matematikából tutorálta. A lányt később, amikor még csak 17 éves volt, teherbe is ejtette, ennek következtében a lány illegális abortuszon esett át, aminek szövődményeként örökre meddő maradt.

A Nobel-díjas tudós naplót vezetett az általa megerőszakolt vagy szexuálisan bántalmazott lányokról, naplójában arról is írt, hogy szerinte „teljesen természetes, hogy az erős, valódi intellektussal bíró férfiak kizárólag olyan nőkhöz vonzódnak, akik még erősen kötődnek a természet tavaszához”. Miután különösebben nem is próbálta véka alá rejteni, Schrödingernek akadtak a környezetében, akik szembesítették bűntetteivel, de ennek nem lettek következményei. Egy 12 éves kislányról azért kellett lemondania, mert annak szülei szembesítették vele, hogy tudnak a lányuk elleni támadásáról.

Az Irish Times cikkének megjelenése után Írországban petíciót indítottak, hogy a dublini Trinity College Schrödinger után elnevezett főépületét kereszteljék át egy olyan tudós után, aki amellett, hogy zseniális volt a tudományban, a magánéletében sem volt szexuális ragadozó.

Nem Schrödinger lenne az első Nobel-díjas, akiről kiderül, hogy civilben szexuális bűntények száradnak a lelkén. Daniel Carleton Gajdusek Nobel-díjas amerikai orvost egy FBI-nyomozás alapján 1998-ban börtönbüntetésre ítéltek fiatalkorú fiúk ellen elkövetett szexuális bűncselekményekért. Gajdusek, aki ugyancsak naplójában írt a neki kiszolgáltatott fiúk elleni szexuális támadásairól, vádalkut kötött, így alig egy év után szabadon engedték, sőt, az országot is elhagyhatta. Élt is a lehetőséggel és 2006-os haláláig Európában, Hollandiában és Norvégiában élt – szabadon.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: