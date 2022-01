Oscar- és Tony-díjas színész mutatja be a Semmelweis Ignác életéről szóló darabot Angliában

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

„A 19. századi Bécsben, a gyermekágyi láz szörnyű halálozási arányával szembesülve Semmelweis doktor olyan felfedezést tesz, amely több százezer újdonsült anya életét mentheti meg. Amikor azonban az orvosi intézmény megkérdőjelezi módszereit, elutasítja elméletét és kétségbe vonja mentális egészségét, a nagy port kavaró sebész rájön, hogy úttörőnek lenni nem elég. Évekkel később azoknak a nőknek a szelleme kísérti, akiket nem sikerült megmentenie. Túl késő meggyőzni az orvostársadalmat, hogy belássák az igazságot? És ha megpróbálja, mi lesz az ára?”

Ez az ismertetője a Dr. Semmelweis című színdarabnak, amely az anyák megmentőjeként ismert magyar orvos, Semmelweis Ignác történetét mutatja be, és amit január 20-tól játszanak a bristoli Old Vic színházban. A címszerepben a 62 éves Tony- és Oscar-díjas színész, Mark Rylance tűnik fel, aki egyben a projekt ötletgazdája és a darab társírója is volt Stephen Brown mellett.

Mint Rylance a Guardiannek elmondta, a darab ötlete azután született, hogy elolvasta Louis-Ferdinand Céline francia író életrajzi könyvét Semmelweis Ignácról: „Szó szerint nők százezreit ölték meg az orvosok a tudtukon kívül. Ez egy kiváló példa az emberi tudás hihetetlen fejlődésére, amit mások nem értenek meg.”

A darab bemutatóját ráadásul 2020 tavaszán tartották volna, de a tudományos bizonyítékokba vetett bizalom hiányából fakadó történet ma még aktuálisabb. A színész szerint Semmelweis valahol a saját ellensége is volt, hiszen nem volt jó képessége mások meggyőzésére, dühös és türelmetlen volt, ezért története olyan, mintha Szophoklész írta volna: a hős akaratlanul is bűnrészes a saját bukásában.

Mark Rylance többször elnyerte már a színházi világ legrangosabb díjait: a broadwayi színjátszás kiválóságait elismerő Tony-díjat háromszor (2008-ban a Boeing, Boeing című darab, majd 2011-ben a Jez Butterworth-féle Jerusalem főszerepéért, 2014-ben pedig a Vízkereszt, vagy amit akartok mellékszereplőjeként), a brit Laurence Olivier-díjat pedig kétszer (a Jerusalem 2010-es londoni előadása előtt még 1994-ben, a Sok hűhó semmiért főszerepéért).

Mark Rylance 2017-ben, a Dunkirk londoni premierjén Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Filmes áttörésére 55 éves koráig kellett várni, akkor a Steven Spielberg-féle Kémek hídja mellékszereplőjeként nyert Oscar-díjat, de azóta láthattuk Christopher Nolan Dunkirkjében, Spielberg Ready Player One-adaptációjában vagy az aktuálisan nagy vihart kavaró Ne nézz fel! techgurujaként.

