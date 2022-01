Repülési engedélyt kapott az AirCar, a szlovák repülő autó

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Megszerezte a repüléshez szükséges tanúsítványt a szlovák gyártmányú kísérleti jármű, az AirCar. A benzinpumpás BMW motorra épülő kétéltű 160 kilométeres óránkénti sebességet érhet el, a repülési magassága a 2500 métert is meghaladja – írja a BBC. Felszállás előtt a jármű repülő üzemmódba vált; ez 2 perc 15 másodpercig tart.

A tanúsítvány megszerzéséhez az AirCar több mint 70 órát repült, ami magában foglal több mint 200 fel- és leszállást is.

„Az AirCar engedélyezése megnyithatja az utat a nagy hatékonyságú repülő autók tömeggyártása előtt. Ez volt a hivatalos és végső megerősítése annak, hogy képesek vagyunk örökre megváltoztatni a közepes távolságú utazás világát.”

– mondta Stefan Klein professzor, az AirCar tervezője.

A repülő autó júniusban 35 perc alatt tette meg a nyitrai és a pozsonyi reptér közötti utat. De ez csak a kezdet: a vállalat szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy már a London–Párizs útra készülnek.

Nem az AirCar az egyetlen, közúton is használható repülő jármű: a háromkerekű, de girokopterként is használható PAL-V Liberty is megkapta az európai közúthasználati engedélyt, és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével (Aviation Safety Agency) is együttműködnek a tőlük kapható tanúsítvány megszerzéséért.

Az Aircar 35 perc alatt teszi meg a Nyitra–Pozsony távot, és a tervezője szerint akár 40 órán át a levegőben maradhat. Fotó: EyePress via AFP

Dr. Steve Wright, a légügyi és repüléstechnikai rendszerek vezető kutatója, a West of England Egyetem vezető kutatója szerint nem valószínű, hogy a repülő járművekre tömeges igény mutatkozna.

„Tényleg a repülő autók jelentenék a jövőt? Igen is, meg nem is. A személyes utazás forradalma kétségkívül az ajtón kopogtat, de senki nem várja tűkön ülve. Közlekedési szempontból ez különlegesség – noha annak igen érdekes.”

– mondta Wright a BBC-nek.

A BMW benzinszivattyús motorra épülő AirCar hatótávolságát a tervezője, Stefan Klein professzor 1000 kilométerre becsüli. Fotó: EyePress via AFP

Az AirCar fel- és leszállása hasonlóan zajlik, mint egy kisrepülőgépé; nem véletlen, hogy nem jogosítvány, hanem pilótaengedély kell a használatához. Több vállalat azonban már dolgozik a vezető nélküli légitaxi-szolgáltatásokon; ezek jellemzően önállóan repülnek, és függőlegesen tudnak fel- és leszállni.

A repülő autók hívei szerint ezek a járművek a közlekedés gyors és kényelmes eszközei lehetnek, és mint ilyenek, vonzzák magukhoz a befektetőket. Hétfőn a Boeing is bejelentette, hogy további 450 millió dollárral támogatják a Wisket, a kaliforniai légitaxi-vállalatot. A céget a Boeing közösen birtokolja a Google-társalapító Larry Page új vállalatával, a Kitty Hawkkal.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: