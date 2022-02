Zuckerberg arra kér, hogy ne készíts screenshotokat a Messenger-beszélgetéseidről

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Screenshotot készíteni a privátnak szánt Messenger-beszélgetésekről nem menő, és ez most már hivatalos is: maga Mark Zuckerberg, a Facebook atyaúristene figyelmezteti a felhasználókat arra, hogy az ilyesmi illetlenség, és adatvédelmi szempontból is aggályos. Nem a levegőbe beszél: a Messenger a következő frissítés után tájékoztatja is az embert arról, ha a másik fél képernyőfotót készít a beszélgetésükről.

Ez a funkció azóta vált érdekessé, mióta a Facebook is bevezette az eltüntethető üzeneteket, amelyek csak egy adott ideig láthatóak a beszélgetésben, így a Messenger is csak akkor szól a felhasználóknak, ha egy ilyen eltűnő üzenetről készül mentés. Az új funkció egyelőre még csak az Egyesült Államokban érhető el, de az elkövetkező hetekben a Facebook európai felhasználói is értesítést kapnak arról, ha screenshot készül a beszélgetéseikről.

Az újítás nem nevezhető forradalminak: más üzenetküldő alkalmazások már korábban szóltak róla, ha valaki mentette a beszélgetést. A Facebook mostani fejlesztése ráadásul nem is érint mindenkit: asztali számítógépről a funkció nem működik, a végpontok közötti titkosított beszélgetésből csak androidon vagy ios-en lehet automatikusan törölni a hozzászólásokat.

Inkább ne írd le, amit nem akarsz viszontlátni

Az ember biztonságérzetének persze bizonyára használ, ha tudja, hogy valaki lementette, amit írt, de az nem egészen világos, hogy mihez kezd az információval, hiszen ha elkészült a screenshot, túl sok mindent már nem lehet tenni ellene. Azok számára, akiknek fontos a beszélgetéseik védelme, a szakértők sem tudnak jobb tanáccsal szolgálni, mint hogy ne írjanak le olyasmit, amit nem szívesen látnának viszont az interneten.

A Meta (leánykori nevén: a Facebook) azt ígéri, hogy a titkosított üzenetváltásokba még ők sem tudnak belenézni, cserébe viszont új funkciókkal is bővül a Messenger: új gifekkel és matricákkal bővül a szolgáltatás, sőt, most már még egyszerűbb lesz lájkolni is a másik üzeneteit, a jelek szerint úgy, hogy erről rajta kívül más nem is fog tudomást szerezni.

