Háború Ukrajnában: így segíthetsz

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Amióta Oroszország 2022. február 24-én többfrontos offenzívát indított Ukrajna ellen, egyre nagyobb tömegben érkeznek Magyarország keleti határához és Budapestre a háború elől menekülők. A világot annak ellenére váratlanul érte az orosz agresszió, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök évek óta nem rejtette véka alá Ukrajnával kapcsolatos szándékait. A magyarországi civil szervezetek és a segíteni vágyók rövid átmeneti sokk után azonnal reagáltak a krízisre: a segítségnyújtás számos módja szerveződött meg jóformán egyik pillanatról a másikra. Az elhúzódó és egyre több áldozatot követelő háború miatt azonban nemcsak a segíteni vágyók száma nő napról napra, hanem a menekülőké is.

Hétköznapi emberek próbálnak olyan feladatokat megoldani, ami gyakran az erejüket meghaladó mértékű szervezést igényelne – állítják az első pillanatoktól a fővárosi pályaudvarokon önkéntes munkát végző segítők. A tömött vonatokon például sokak számára esélytelen eljutni a vécékbe, és amikor a menekülők megérkeznek a pályaudvarokra, azzal szembesülnek, hogy a mosdóhasználatért fizetniük kell, sok ezer emberre 2-3 fülke jut, mobilvécéket pedig sehol nem állítottak fel. Hasonló gyakorlati problémát jelent, hogy a Nyugati és a Keleti pályaudvarok parkolói gyorsan megtelnek, az érkezők elszállítására önként vállalkozóknak először a parkolóőrökkel, rendőrökkel kell elintézni, hogy 10-15 percre tilosban is megállhassanak. Van olyan mobilszolgáltató, amely ingyenes sim-kártyákat ajánlott ugyan fel, de nem osztja ki őket a pályaudvaron, hanem fel kellene menni értük a pályaudvarok melletti bevásárlóközpontokban lévő üzletekbe. Ezt az elcsigázott, csomagokkal felpakolt menekültek nem tudják megtenni, az önkénteseknek pedig végesek a kapacitásaik – sorolta a problémákat a Nyugatinál segítséget nyújtó Szegedi-Varga Zsuzsanna képzőművész, aki szerint

„a magyar társadalom nincs hozzászokva a krízishelyzet okozta munkaszervezéshez. Hierarchikus rendszerben élünk, ahol a ranglétrán lejjebb lévők nem szoktak önálló döntéseket hozni, fentről várják az utasítást. Ez most nagyon meglátszik, mert az önkéntes munkában mindenki magára és a mellette álló hasonló önkéntesre van utalva. A horizontális szervezettségű munkafolyamat rendkívül hatékony ugyan, de olyan készségeket igényel, amit szinte egyik pillanatról a másikra kellett mindenkinek elsajátítani. Itt kreatívnak, önállónak kell lenni, és rengeteg bizalomra van szükség, mert az információ is horizontálisan terjed.”

A munka oroszlánrészét a Magyarországon évek óta üldözött nonprofit szektor, az egyházak és a magánemberek végzik

A legnagyobb humanitárius szervezetek rendkívül gyorsan reagáltak a helyzetre, de az állandó munkatársaik száma korántsem volt elegendő a hirtelen jött és huzamosabb ideig tartó krízis kezeléséhez. Munkájukat az irodáikban vagy a pályaudvarokon megjelenő, valamint Facebook-csoportokban szerveződő önkéntesek segítik. Alapvetően ezen a három pilléren nyugszik a menekültek ellátása a háború első napjától kezdve. A Migration Aid nonprofit szervezet március 10-i státuszjelentése szerint a szakértők legalább két hónapig tartó fegyveres összecsapásokra, és 7-8 millió menekültre számítanak. Összegyűjtöttük és csokorba szedtük, hová fordulhat, milyen internetes oldalon tájékozódhat, milyen telefonszámot hívhat fel, aki segítene, de nem tudja, hol, mikor és pontosan milyen segítséget várnak.



A válság kezelésében részt vevő nagyobb szervezetek:

Migration Aid: www. migrationaid.org, +36 30 592 8066, a legfrissebb információk a szervezet Facebook-oldalán érhetők el.

Budapest Bike Maffia: www.bikemaffia.com, +36 20 583 1816, a legfrisebb információk a szervezet Facebook-oldalán érhetők el:

Age of Hope: www.aoh.hu, +36 70 948 8947

Baptista Szeretetszolgálat: www.baptistasegely.hu, +36 1 381 0084 vagy +36 20 265 4733

Katolikus Karitasz: www. karitasz.hu, +36 1 372 0910

Magyar Református Szeretetszolgálat: www.jobbadni.hu, +36 1 273 0449

Magyar Máltai Szeretetszolgálat: www.adomanyozz.hu, +36 1 391 4700

Magyar Vöröskereszt: voroskereszt.hu, +36 1 374 1300

Ökumenikus Segélyszervezet: segelyszervezet.hu, +36 30 828 2778

UNICEF: www.unicef.hu, +36 1 201 4923

ENSZ ukrajnai humanitárius alapja: www.crisisrelief.un.org

SOS Gyermekfalvak: www.sos.hu

A Kétfarkú Kutyapárt online űrlapon várja azok jelentkezését akik segíteni szeretnének. Az űrlap ITT található, és megjelölhető rajta, hogy önkéntesként, szállásadóként, adománnyal vagy szállítással tud-e a jelentkező segíteni.

A Jezsuita Rendház online ŰRLAPJÁN be lehet jelölni, hogy ki milyen önkéntes segítségre tud vállalkozni.

Segítségnyújtás néven Facebook-csoport indult, a csoporttagok a közösségi platformon kötik össze egymással az ideiglenes szállást adókat és keresőket, a több mint 130 ezer főt számláló csoport tagjai egymást igazítják útba.

A magyar kormány éjjel-nappal hívható menekültügyi zöld számán, a +36 80 310 310-es számon, leginkább a beutazással, okmányellátással, menedékkérelmi ügyintézéssel foglalkoznak, igaz, azzal viszont magyar, ukrán és angol nyelven is.

Az ukrán-magyar határ innenső oldalán

Miközben Budapesten egyre többen és többen szállnak be önkéntes segítséggel, átmeneti szállással, tárgyi vagy pénzbeli adományokkal a menekültek ellátásába, a háború elől menedéket keresők nem a fővárosba teszik be először a lábukat. Nem is jutnak el mindannyian Budapestig. Helmeczi László, Záhony polgármestere lapunknak elmondta, hogy az ország keleti határvidékén egyre nagyobb szükségük lenne a segítségre. Bár a legnagyobb segélyszervezetek, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Migration Aid, a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, valamint a Hit Gyülekezete segítői napok óta részt vesznek a munkájukban, sem elegendő önkéntesük, de már elegendő szálláshelyük, élelmiszerük sincs.

Miközben a háború első napjaiban elsősorban a Kárpátalján, a magyar határ mentén élők jöttek Magyarországra, akiket vártak a rokonaik, barátaik itt, vagy Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában, mára Ukrajna belsejéből és keleti részeiből érkeznek a legtöbben. Ez Záhonyra több szempontból is nagyobb terhet ró: a háború első napjaiban nagyjából egyenlően oszlott el a magyar határon átlépő menekültek tömege – egyaránt érkeztek Záhonyba, Lónyára, Barabásra, Beregsurányba és Tiszabecsre –, ma már a háború elől menekülők túlnyomó része vonattal érkezik, és Záhonynál lépi át a határt. Azokat, akik helyben kérnek szállást, a záhonyi szakközépiskola kollégiumában szállásolják el, ahol a tanárok nappal oktatnak, éjszakánként önkéntes munkában a menekültek ellátásában dolgoznak.

A záhonyi önkormányzat a határt átlépők azonnali fogadására sátort bérel, amit gázégőkkel igyekszik melegen tartani, de Helmeczi László polgármester attól tart, hogy segítség nélkül nehéz anyagi helyzetbe kerülhetnek, már csak a havonta egymillió forintos bérleti díj és a napi 15-20 gázpalack felhasználása miatt is. Helmeczi beszámolója szerint az anyagi segítségen, valamint az önkéntesek munkáján kívül tisztálkodószerekre, élelmiszerre és tolmácsokra lenne a legnagyobb szükségük. Az önkormányzat alszámlát nyitott, ahová a pénzadományokat várják, az aktuális záhonyi helyzetet az önkormányzat és Helmeczi személyes Facebook-oldalán lehet követni. A +36 30 360 3669-es telefonszámon is várják az önkéntes egyéni vagy vállalati segítők felajánlásait.

1. Önkéntesnek jelentkeznél?

Szegedi-Varga szerint a menekültek napról napra növekvő hullámával egyre nehezebben tud elboldogulni az önkéntesek csapata. Bár nappal mindig elég sokan kijárnak segíteni a budapesti pályaudvarokra, éjszakára a legtöbben hazamennek, hogy pár órát aludni tudjanak. Éjszakai műszakba pedig alig érkeznek, aki pedig mégis megy, annak kevés társával kell osztoznia a feladatokon. Ez utóbbiak elég sokrétűek lehetnek, a tolmácsolástól az útba igazításon át odáig, hogy az elcsigázott és helyismeret hiányában elveszett menekülteket a mosdóba vagy az ételosztó pulthoz kell kísérni. A segítők szerint a legfontosabb, hogy az önkéntesek feltalálják magukat, és készek legyenek valóban meghallani, mire van szüksége az érkezőknek.

A Migration Aid konténere a Nyugati pályaudvarnál ITT található, EZEN a formanyomtatványon lehet jelölni, ki, mikor, milyen segítséget tud nyújtani.

A Migration Aid pultja a Keleti pályaudvarnál a Thököly út felőli kijáratnál találhatók, ehhez a helyszínen EZEN a formanyomtatványon lehet jelölni, ki, mikor, milyen segítséget tud nyújtani.

A Migration Aid záhonyi segítőpontjának időbeosztását EZEN a formanyomtatványon lehet kitölteni és követni.

A Katolikus Karitasz online űrlapját ITT tudják kitölteni az önkéntesnek jelentkezők.

Magyar Református Szeretetszolgálat online űrlapját ITT tudják kitölteni az önkéntesnek jelentkezők.

Az Ökumenikus Segélyszervezet online űrlapját ITT tudják kitölteni az önkéntesnek jelentkezők.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt űrlapja ITT tölthető ki.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kárpátaljára keres önkénteseket, űrlapjuk ITT tölthető ki.

2. Szakemberként nyújtanál segítséget a kríziskezelésben?

A háború elhúzódásával egyre többen kelnek útra Ukrajnából, az ország belsejéből olyanok is, akiknek nincs kapcsolatrendszerük, nincsenek rokonaik a nyugatabbra fekvő országokban. A Migration Aid éppen ezért elkezdte megszervezni azoknak a menekülteknek a mentorálását, akik hosszabb távon maradnak Magyarországon. Minden olyan menekült mellé, akit a szervezetük szállásol el, szeretnének segítőt adni, aki vállalja, hogy segít a szükséges okmányok és információk beszerzésében.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a hallgatók köréből várja elektronikus levélben azoknak az orosz vagy ukrán és emellett magyar nyelven beszélő önkénteseknek a segítségét, akik tolmácsolásban tudnak részt venni.

A Semmelweis Egyetem az eddig Ukrajnában tanuló orvostanhallgatóknak biztosít képzési és szálláslehetőséget, a jelentkezéseket a titkarsag.kht@semmelweis-univ.hu címen várják.

Magyar pszichológusok ingyen nyújtanak segítséget Ukrajnából érkező menekülteknek angol, magyar, orosz és ukrán nyelven, jelentkezni EZEN a linken lehet.

3. Átmeneti szállást ajánlanál fel?

A pénzadományon, a tárgyi adományokon és az élelmiszereken túl átmeneti szálláshelyekre van a legnagyobb szükség. A keleti határra és a budapesti pályaudvarokra érkező menekültek sokszor nem egyedül jönnek, hanem családjaikkal, gyerekeikkel, akiket nem könnyű elhelyezni, mert együtt szeretnének maradni. A legtöbben tovább is utaznak, de amíg ezt néhány nap, esetleg egy-két hét alatt megszervezik, szállásra van szükségük. Az egyházi és világi segélyszervezetek legtöbbje ugyan létrehozott krízisszállásokat, de nem mindig tudnak mindenkit elhelyezni ezeken a szállásokon. A fővárosi önkormányzat, a budapesti kerületek, a nagyobb vidéki városok önkormányzatai és egyes egyetemek ugyancsak felszabadítottak intézményeikben férőhelyeket a menekültek elszállásolására, de az átmeneti szállások mostanra szinte mind megteltek.

A Szállás.hu internetes portál ugyan rögtön a háború első napjaiban reagált a krízisre, de arra nincs ráhatásuk, hogy a szállásadókat ingyenes menedéknyújtásra késztessék. Elengedik a jutalékot, és kérik, hogy a szállásadók a menekültek számára árengedményeket is biztosítsanak. Az akciójukba beszálló panziók, magánszállások és hotelek listája ITT érhető el.

Azok, akik egy-két, esetleg néhány éjszakára ingyenesen tudnak menekülteket elhelyezni, az alábbi űrlapok kitöltésével jelentkezhetnek:



A Katolikus Karitasz űrlapja ITT érhető el azoknak, akik önkéntes szállásadónak jelentkeznek.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a +36 70 664 8645-es telefonszámon várja az átmeneti szállásadók jelentkezését.

A Magyar Református Szeretetszolgálat emailben, a karpataljaert@jobbadni.hu címen várja azok jelentkezését, akik átmeneti szállással, utaztatással tudnak önkéntes alapon segíteni, illetve ÜRLAPJUKON megjelölhető, milyen feladatokban és milyen megyékben tudnak a jelentkezők segíteni.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége EZEN a honlapon igyekszik összekötni a rászorulókat az önkéntes szállásadókkal.

A Migration Aid EZEN az űrlapon várja az önkéntes szállásadók jelentkezését.

A Jezsuita Rendház EZEN az űrlapon várja az önkéntes szállásadók jelentkezését.

4. Adományoznál, de nem tudod, mire van szükség?

A Baptista Szeretetszolgálat honlapja szerint a legnagyobb szükség tartós élelmiszerre, higiéniai cikkekre, matracokra, ágyneműre, gyógyszerre van. Az Age of Hope Alapítvány a listát szendvicsekkel, termoszokban melegen tartott levessel, meleg italokkal egészíti ki, mint ahogy nagy hasznát vennék izolációs fóliáknak is. Az Ökumenikus Segélyszervezet tételesen felsorolja, milyen adományokat várnak, és azokat hol lehet leadni. A Magyar Vöröskereszt is arra szólítja az adományozni vágyókat, hogy a tisztálkodószerekre, csecsemőápolási szerekre, gyógyszerekre koncentráljanak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján is arra hívják fel a figyelmet hogy elsősorban tisztálkodószerekre, gyógyszerekre van szükség. Általában elmondható, hogy a válság első napjaiban óriási mennyiségű ruhaneműt ajánlottak fel, amiből nem nagyon tudnak a segélyszervezetek többet hasznosítani. Szegedi-Varga és Záhony polgármestere a menekülteket ellátó helyszíneken is úgy tapasztalták, hogy elsősorban sapkákra, kesztyűkre, kabátokra lehet még szükség, arra is leginkább azért, mert a menekülők a vonatokra olyan tülekedés árán tudnak feljutni, hogy előfordul, hogy ezek a ruhadarabok lesodródnak róluk.

A Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtő pontjaik listája ITT található.

A Katolikus Karitasz adománygyűjtő pontjainak listája ITT található.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtő pontjainak listája telefonszámokkal együtt ITT található.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a honlapján sorolja fel, hogy milyen adományoknak veszik a legnagyobb hasznát, és azokat hol lehet leadni.

A Magyar Vöröskereszt vidéki gyűjtőpontjainak listája ITT található.

A vállalati adományozókat a Magyar Vöröskereszt arra kéri, hogy vegyék fel a kapcsolatot a munkatársaikkel a karpataljaert@voroskereszt.hu címen.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem adománygyűjtő pontjainak listája ITT található.

A Magyar Református Szeretetszolgálat a központi raktáraiban várja a felajánlásokat, kérik, hogy az adományozók emailben vegyék fel a kapcsolatot munkatársaikkal a karpataljaert@jobbadni.hu címen.

5. Szállítást vállalnál?

Az általunk kérdezett segítők egybehanzgóan arról számoltak be, hogy a legnagyobb hiány mára az átmeneti szállásokban és a szállítási eszközökben alakult ki. A menekülteket Záhonyból Budapestre szállító vonatok beérkezése után az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy a háború áldozatai helyismeret hiányában nem tudnak önállóan elboldogulni a magyar fővárosban, azoknak pedig különösen nehéz a továbbjutás, akik vidéki városokba szeretnének eljutni. Szegedi-Varga szerint nagy szükség lenne arra, hogy nagyobb méretű autókkal, buszokkal vállaljanak önkéntes utaztatást, akik tehetik. A segélyszervezetek űrlapjainak egy részén, például a reformátusokén, a jezsuitákén, vagy a Migration Aid pályaudvarokra és a záhonyi határra külön-külön létrehozott táblázataiban be lehet jelölni, ki milyen feladatra vállalkozik, amelyek között a szállítás is szerepel.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: