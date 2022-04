Megirigyelte Harry Potter láthatatlanná tévő köpenyét egy startup, megcsinálta a láthatatlanná tévő pajzsot

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Kinek ne szerepelne Harry Potter láthatatlanná tévő köpenye a kívánságlistáján? Hiszen kérdés nélkül el lehetne tűnni a világ elől, észrevétlenül ki lehetne hallgatni a titkos találkozókat, vagy zárás után egyedül lehetne maradni akármilyen múzeumban, áruházban, esetleg körbe lehetne nézni Hatvanpusztán.

Az elmúlt években ezt a vágyálmot igyekszik megvalósítani egy brit startup, az Invisibility Shield, amely egy olyan pajzsszerű, a háttérbe olvadó, hordozható paravánt fejlesztett, amely mögé bújva tényleg eltűnhet bárki a vizslató szemek elől. Bár a módszer nem tökéletes, mert azért a „láthatatlanná tévő pajzs” nagyon is láthatóan benne marad a szemünk sugarában, próbálkozásnak nem rossz.

Az optikai csalódás a a lentikuláris lencsékhez kapcsolódó jelenségnek köszönhető. Ezekkel már mindenki találkozhatott például az olyan képeslapoknál, amelyeket ide-oda mozgatva változott a kép.

A technológia úgy működik, hogy rengeteg apró, cilinder alakú lencsét párhuzamosan rendezgetnek el egy felületen – a pajzs persze ennél bonyolultabban működik, de ez az alapja. „Mindegyik pajzs precíziós lencserendszert használ, hogy az adott tárgyról a megfigyelő felé irányuló fényt úgy verje vissza, hogy az a pajzs felületéről oldalirányba, jobbra és balra kerüljön” – írja a Kickstarteren a startup. „Mivel ebben az elrendezésben a lencsék függőleges irányúak, az álló vagy guggoló alanyról visszaverődő fény előbb nagyon rövid időre szórttá válik, majd a pajzs hátoldalán áthaladva oldalirányba terítődik szét” – magyarázzák tovább.

A pajzs különösen jó a vízszintes vonalak integritásának megtartásában, de mivel a lencsék függőleges irányba állnak, kevésbé jól képes megtartani függőleges vonalakat, helyette elmázolja a háttérfényeket.

Forrás: Invisibility Shield Co.

Alex Dinovitser, az Adelaide-i Egyetem metamateriális fizikusa úgy vélte, hullámvezetőként érdemes gondolni erre a pajzsra, amelyik a sugarakat az adott tárgy körül elvezeti. A hullámvezetők olyan struktúrák, amelyek az elektromágneses hullámokat vagy a hangokat minimális energiaveszteséggel egy speciális irányba vezetik, például a mikrohullámú sütő is rendelkezik ilyen hullámvezetővel.

Az Invisibility Shield láthatatlanná tévő pajzsának technológiája valójában nem újdonság. 2019-ben az amerikai hadseregnek lopakodó technológiát fejlesztő vállalat, a Hyperstealth mutatott be nagyon hasonló módszert, amelyet aztán a YouTube népe gyorsan le is utánzott. Ha valaki érzi magában az erőt, Ian Charnas mozgóképes kézikönyvével akár neki is állhat bütykölni egyet. Hiszen, kinek ne kellene egy láthatatlanná tévő pajzs?

