Magyar fotós optikai illúzióját fejtegeti az internet

Egy magyar Reddit-felhasználó, az amatőr fotósként a Second Eye of London Instagram-oldalt is üzemelő Huszár N. István kedden posztolta az optikai illúzióknak szentelt subredditre (r/opticalillusions) azt a fényképét, amely egy, a szabadban ülő társaság sziluettjét ábrázolja, épp csak azt nehéz eldönteni, hogy a rajta szereplő emberek melyik irányba néznek.

Különösen a fotó központi alakja, a maga is éppen fényképezés közben lekapott baseballsapkás férfi helyzete okoz fejtörést – egyik pillanatban úgy látszik, mintha velünk szembe nézne, a másikban pedig úgy, mintha nekünk háttal állna.

Nemcsak a Reddit kommentelőit osztja meg a kérdés, több ismert nemzetközi lap is közölte a fotót szerda óta – többek között a brit Sun, az amerikai New York Post és az ausztrál Courier Mail is.

Szerinted, merre néz?