Valóban a kapcsolatokon múlik, hogy ki kapja a legjobb színésznek járó Oscart?

A világ kétségkívül egyik legjelentősebb filmes eseménye az Oscar-gála, ahol közel száz éve díjazzák a különböző egyéni és csoportos filmes teljesítményeket, köztük a legjobb film, a legjobb férfi és női főszereplő vagy éppen legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. Ma már több mint húsz különböző Oscar-kategória létezik, de a legnagyobb érdeklődés a sztárszínészeket övezi. Korábbi, a filmiparban elért siker mögöttes hálózatokkal való kapcsolatát bemutató kutatásom nyomán most annak jártam utána, hogyan is néz ki az Oscar világa az adatok nyelvén, és vajon igaz-e, hogy színészi siker és a díjak odaítélése is a hálózatokon múlik, különösen ami az elmúlt 50 évet illeti?

Ahhoz, hogy az Oscar-díjakat számszerűsítsem, először adatokra volt szükségem. Ehhez a közismert filmes portált, az IMD-t, azon belül is az Oscar-díjak és jelölések részletes listáját használtam, ahol az elmúlt 50 évben összesen 1 200 jelölést és 200 Oscar-szobrot osztottak ki 548 színész és színésznő között a legjobb férfi- és női fő- és mellékszereplők kategóriáiban együttesen. A névsort kiegészítettem a művészek saját filmográfiájával, ami több adattisztítási lépést követően körülbelül 35 000 címet tartalmaz.

Jessica Chastain a legjobb női főszereplőnek járó Oscarral a Vanity Fair partiján 2022. március 27-én Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Az Oscar-díjak számszerű megoszlása



Kik az Oscar-világ igazi főszereplői az egyszerű statisztikák nyelvén? A több mint 500 életpálya vizsgálatából kiderült, hogy Meryl Streep vezeti a mezőnyt - három szobor és 21 jelölés a mérlege. Szintén triplázott Jack Nicholson (tíz jelölésből), Daniel Day-Lewis és Frances McDormand is (hat-hat jelölésből). Bár ez az elemzés az egyéni teljesítményt és díjakat vizsgálja, érdemes megemlíteni, hogy McDormand a 2020-as Nomadlanddel egy negyedik szobrot is jegyez, a legjobb film kategóriában. Az adatokból kiderül továbbá, hogy a fent említett, elképesztően aktív szereplők mellett voltak más kiemelkedően sikeres művészek is: Christoph Waltz, Hilary Swank, Kevin Spacey és Mahershala Ali mind két-két díjat nyertek, mindössze két-két jelölésből, hibátlan teljesítménnyel.

Will Smith a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscarral a Vanity Fair partiján 2022. március 27-én Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A kiemelkedő jó hírek mellett azonban kiderült, hogy az eddig említett színészek a kisebbséget jelentik, ugyanis a 200 szoborhoz összesen 174 különböző név tartozik, akik közül csupán 22-en tudtak egynél több színészi díjat hazavinni. Más szóval az Oscar-jelöltek 68 százaléka nem nyert egyetlen szobrot sem, sőt többen kimondottan pechesnek mondhatók. Glenn Close például nyolc, míg Ami Adams hat alkalommal léphetett a vörös szőnyegre jelöltként, mégis mindannyiszor üres kézzel tértek haza. Tőlük kicsivel tűnik igazságosabbnak a két legenda, Al Pacino és Leonardo DiCaprio helyzete, akik kilenc, illetve hat jelölés mellett legalább egy szobrot elvihettek.

Az Oscar-jelölések (barna) és győzelmek (arany) száma az egyes vezető színészeknél, ezen két mérőszám szerinti csökkenő sorrendben Forrás: Janosov Milán

Az ábra interaktív verziója itt érhető el.

A hálózat megépítése

Mind korábbi tudományos munkák és elméletek, mind a bulvárhírekben szereplő hírességpárok és drámák arra engednek következtetni (némi részrehajlással a hálózattudomány felé), hogy a filmsztárok világa erősen behálózott - szinte mindenki ismer mindenkit, ennélfogva feltehető, hogy az Oscar-díjak is egy szűk körön belülről kerülnek ki (azon túl is, hogy a díjak odaítéléséről az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia körülbelül hétezer tagja határoz). Ezt a hatást pedig, már ha létezik, egyféleképpen mutathatjuk ki: ha megépítjük az Oscar-jelöltek kapcsolati hálóját. A technikai részleteken túl (lásd eredeti cikk), a hálózat-alapgondolat a következő: minden csomópont egy művészt jelöl, míg két személy között akkor fut kapcsolat, ha legalább egyszer szerepeltek közös filmben. A kapcsolat erősségét a közös filmek száma határozza meg. Az ilyen módon definiált, és statisztikai megfontolásokból tisztított hálózat összesen 546 csomópontból és 1 299 kapcsolatból áll, ahogy az alábbi ábrán látható.

Az Oscar-díjazottak és jelöltek tisztított kollaborációs hálózata. A háló minden csomópontja egy színészt jelöl, ahol a csomópontok mérete arányos a jelölések számával. A színek a megnyert szobrok számát mutatják, nullától háromig és sötétbarnától aranysárgáig. A hálózati huzalozás az egyes művészek közötti kollaborációt mutatja, ahol a kapcsolati erősség arányos a közös filmek számával. A legalább két győzelemmel, illetve négy jelöléssel bíró művészek nevét is feltüntettem. Forrás: Janosov Milán

Az összes név ebben a verzióban olvasható.

Kapcsolati minták

A hálózatból elsőre szembetűnő érdekesség, hogy a háló szétválik egy sűrűbben beszőtt jobb és egy ritkásabb bal oldalra, köztük lazább kapcsolatokkal, amik között a legerősebb rendezőelv, hogy mikor szerepeltek először az adott színészek a jelöltek között. Vagyis a hálózat egy idővonalat is jelképez balról jobbra, 2022-től 1973-ig. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincsenek kiemelt művészcsoportosulások és klikkek a jelöltek és díjazottak között. Az ilyen jellegű klaszterezettség részletesebb vizsgálata is megerősíti: míg az elektronikus zene világában léteznek örök(ké díjazott) klasszikusok, a filmes világban jellemzően egyszeri esemény az a karriercsúcs, amit az Oscar jelent.



Mindezt alátámasztja a legsikeresebb színészeket jelző legnagyobb és legvilágosabb csomópontok egyenletes eloszlása a hálózatban. További érdekesség, hogy sem a kapcsolatok száma, sem azok erőssége nem korrelál az Oscar-jelölések és díjak számával (a részletes elemzést lásd az eredeti cikkben). Ezt láthatjuk az alábbi táblázat példáin is, ahol a tíz legerősebb hálózatos kapcsolatokkal bíró művészt listáztam ki, és ahol jól látszik, hogy egyformán szerepelnek rajta nulla, egy és két Oscarral díjazott művészek legalább egy, legfeljebb nyolc jelöléssel.

A hálózati kapcsolati erősségek (weighted degree) alapján tíz legerősebben behálózott színész, kapcsolataik száma (degree), valamint az Oscar-díjaik és jelöléseik száma Forrás: Janosov Milán

Bár az intuíció és a korábbi elméletek is azt sugallják, hogy az Oscar-díjakat egy szűk elit körben, illetve bizonyos klikkek tagjai között osztják ki, a közös filmeket bemutató kollaborációs háló számai ezt a hipotézist váratlan módon cáfolják. Persze jogos a kérdés, hogy milyen eredményeket kapunk, ha ennél lazábban értelmezzük a színészek közötti kapcsolatot - akár a közösségimédia-követések, a közös interjúk vagy újságcikkek (és azok tartalmának elemzése) alapján, de ennek meghatározása további kutatást igényel.

A munka eredeti, részletes verziója angolul a A Data Visualization Society Nightingale című kiadványában jelent meg. A szerző hálózatkutató, fizikus, a CEU és a Datapolis kutatója.

