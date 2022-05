Videóajánló: Így ismerd fel a fasizmust a 21. században

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki?

Jason Stanley, a Yale Egyetem filozófiaprofesszora, a nyelvfilozófia és az ismeretelmélet szakértője, újabban a propaganda és a fasizmus kutatója. Legutóbbi két könyvét is e témákban írta: a 2015-ben megjelent How Propaganda Works után 2018-ban a fasiszta rendszerek ismérveiről értekezett könyvében, amit tavaly magyarul is kiadtak, Így működik a fasizmus - A "mi" kontra "ők" politikája címmel.

De akár onnan is ismerős lehet a neve, hogy ő volt az, aki 2018 decemberében a New York Times cikkében erős szavakkal illette a magyar politikai rendszert, amely szerinte már nem demokrácia, és Orbán Viktor csak annyiban tér el a fasiszta recepttől, hogy nincs Gestapója, és az állam feletti kontrollja kevésbé szól az erőszakról – még ha totális kontrollal is rendelkezik az állam felett. A cikk Kovács Zoltán kormányszóvivő figyelmét sem kerülte el: szánalmas ostobaságnak nevezte a leírtakat.

Mit?

„A fasizmus a vezető kultusza. A vezetőé, aki azt ígéri, megvédi a nemzetet attól a vélt megaláztatástól, amelyet a bevándorlók, baloldaliak, liberálisok, kissebségek, homoszexuálisok vagy nők miatt szenved el. Megvédi azoktól az erőktől, melyek a fasiszta vezető szerint túlsúlyban vannak az ország médiájában, kulturális intézményeiben, iskoláiban. És ehhez nagyon is férfias, határozott, erőszakos válaszra van szükség. A fasiszta vezető azt mondja, majd ő megoldja a problémát” – így kezdődik Stanley összefoglalója a fasizmus 10 taktikájáról, vagyis azokról a jellemzőkről, amelyek alapján fel lehet ismerni egy fasiszta rendszert. Ezek között található a dicsőséges, mitikus múlt hangsúlyozása (az ezt az örökséget fenyegető erőkkel szemben), a propaganda, az értelmiségellenesség, a családok védelme a deviánsokkal szemben, vagy az ellenséggel szembeni megosztottság, a hierarchia sulykolása.

Hol?

Miután legutóbbi könyvének tíz pontba szedett kivonatát a Twitteren is közölte, a Big Think kérte fel őt, hogy tudományos magyarázó sorozatában, videóban is adja elő, milyen tíz szempont alapján lehet felismerni egy fasiszta rendszert. (A videón magyar feliratot is be lehet állítani.)

