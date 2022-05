Minden harmadik ember szemében ott van a világ legsikeresebb parazitája, de nem válogatós, állatokat is fertőz

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Többnyire macskák terjesztik azt a kórokozót, amelyet az ember húsfogyasztással vagy fertőzött ürülék érintésével juttathat a szervezetébe. A parazita rendkívül ellánálló, és jelenleg gyakorlatilag nincs ellenszere.

A Conversationben május 12-én megjelent cikkében Justine R. Smith, a Flinders Egyetem professzora és João M. Furtado, a São Pauló-i Egyetem adjunktusa arról számoltak be, hogy a Toxoplasma gondii parazita minden harmadik ember szemében ott lehet, de ennél kisebb arányban okoz komolyabb megbetegedéseket. A kutatók ezt a megállapítást az Ophthalmology/Retina szaklapban közzétett munkájukra alapozzák. Ebben Smith, Furtado és munkatársaik nem közvetlen kutatási adatokat, hanem az ausztráliai Busseltonban működő orvosi kutatóintézet, a BPMRI egészséges öregedést vizsgáló tanulmányában rögzített, összesen több mint 5000 személy retinafelvételeit tartalmazó adatbázist használták.

A macskák az ürülékükön keresztül terjeszthetik a parazitát a környezetükben Fotó: Martin Phelps/Martin Phelps

A képek elemzése alapján megállapították, hogy minden 150. ausztrált érinti a kórokozó által okozott betegség, a toxoplazmózis (ocular toxoplasmosis). Ez az eredmény arányos azzal, hogy a becslések szerint a világ lakosságának 30-50 százaléka hordozza a parazitát, de vannak ennél optimistább és jelentősen pesszimistább becslések is (a busseltoni egészségvizsgálat 66 százalékos fertőzöttségről számolt be).

Nagyon könnyű elkapni, megszabadulni tőle lehetetlen

A Toxoplasma gondii egysejtű parazita, amit szemmel csak több százszoros nagyításban lehet látni; az emberen kívül bármilyen emlőst és madarakat is képes megfertőzni. Az emberi szervezetbe leginkább a macskák közvetítésével kerül be, például akkor, ha valaki közvetlenül érintkezésbe kerül a fertőzött ürülékkel.

A másik fertőzési útvonal az élelmiszereken keresztül vezet az emberi szervezetbe: a szabadba jutó paraziták a szennyezett talajból a gyümölcsökre és zöldségekre, vagy az ott legelő állatok húsába kerülhetnek. Ha ezeket a húsokat nem kezelik megfelelő hőfokon (ez minimum 66 Celsius-fokos melegítést jelent, vagy fogyasztás előtti fagyasztást), a parazita életben marad, és megfertőzheti az embert is.

A húsok hőkezelése az egyik módja a fertőzés elkerülésének Fotó: PxHere

A toxoplazmózis az ép immunrendszerű felnőttekre kevésbé veszélyes, mint az idősekre vagy a krónikus betegséggel élőkre. Mivel a fertőzés a legtöbb esetben tünetek nélkül lezajlik az érintettekben, aluldiagnosztizált betegségről van szó, ami az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint a magyar lakosság mintegy felét is érintheti (ez a szám nem az aktív betegeket jelöli, hanem mindazokat, akik már valaha találkoztak a parazitával).

A parazitát a frissen fertőződött várandós nők a magzatuknak is átadhatják anélkül, hogy érzékelnék magukon a betegség tüneteit, ezért fontos, hogy a fertőzést megelőzzék az alapvető higiéniai előírások betartásával (mossanak kezet az állatok érintése után, és a földről felvett gyümölcsöket, zöldségeket alaposan mossák meg fogyasztás előtt). A toxoplazmózis, ahogy arra Smith és Furtado a Progress in Retinal and Eye Research szaklapban 2021-ben publikált kutatásában kitér, fertőzést okozhat a szem belsejében. Ez érintheti a retinát, és hegesedésen keresztül részleges látásvesztéshez vezethet. A betegség maga kezelhető, még akkor is, ha a parazita ellen jelenleg semmilyen használható gyógyszer nincs. Megfelelő kezeléssel a súlyosabb tünetek és szövődmények elkerülhetők.

