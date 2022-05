Értelmetlen halandzsát sugároz a Naprendszer pereméről a Voyager 1

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Értelmetlen adatokat közöl a NASA legrégebbi űrszondája, a 45 évvel ezelőtt fellőtt Voyager 1. A szonda már a Naprendszer határán jár, és mindeddig pontos mérésekkel szolgált, most azonban történt vele valami: az eszköz irányítórendszere (AACS, attitude articulation and control system) által közölt adatok a NASA szerint nem felelhetnek meg a valóságnak.

A NASA szerint az AACS működik, de az általa visszaküldött telemetrikus adatok nem jók, és úgy festenek, mintha véletlenszerűen generálták volna őket. A hiba nem indította el a szonda biztonsági üzemmódját sem: ilyenkor csak az alapvető funkciói működnének, amíg a földi mérnökök rá nem jönnek, hogy mi lehet a baj.

Látszólag nincs hiba

Az AACS egyebek mellett arról is gondoskodik, hogy a Voyager 1 antennája, amellyel visszaküldi a begyűjtött adatokat a Földre, változatlanul a bolygó felé nézzen. Az általa adott jel nem gyengült, ami arra utal, hogy az AACS még mindig rendeltetésszerűen működik, és az antenna továbbra is a megfelelő irányba néz, csak az általa küldött adatok hibásak.

Suzanne Dodd, a Voyager 1 és 2 missziók projektmenedzsere szerint a NASA mérnökei dolgoznak az ügyön, de elképzelhető, hogy ha nem sikerül kijavítani a hibát, az űrhivatal munkatársai kénytelenek hozzászokni a fura adatokhoz.

Dodd azt is hozzáetette, hogy mindeközben a szonda párja, a Voyager 2 üzemszerűen működik, bár néhány funkciót rajta és a Voyager 1-en is kikapcsoltak, hogy takarékoskodjanak az energiával. A jelenlegi adatok alapján a kutatók remélik, hogy a szondák áramellátása 2025-ig biztosított, de a Voyagerek így is kiszolgálták az idejüket: a 45 éven át húzódó misszió hosszabb, mint amilyenre eredetileg tervezték őket.

