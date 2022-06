Kőbe vésett fallosszal heccelődött 1700 éve egy ókori graffitis

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Kifejezetten sértő dickpicet találtak egy ásatás során az Egyesült Királyságban. A félreérthetetlen ábra és a kőbe vésett üzenet egyértelművé teszi, hogy a graffitiként is felfogható faragványt nem felebaráti szeretetből készítették.

A régészek az észak-angliai Vindolandában, Hadrianus falától nem messze bukkantak rá a leletre. Az erődítményről, pontosabban annak romjairól 1528-ban született az első feljegyzés, ennek nyomán zajlottak a későbbi évszázadokban további ásatások. Fedeztek már itt fel katonai fürdőt és oltárt is az 1700-as években; a modern ásatások 1814-ben kezdődtek, Anthony Hedley vezetésével. Bár a régész elkötelezetten dolgozott a leletek feltárásán, nem élhette meg, hogy száz évvel később egy másik oltár felfedezésével egyértelművé váljon, hogy a romos erődöt Vindolandának hívják.

A romok feltárása napjainkban is tart, és valódi kincseket találtak itt az 1930-as évektől kezdődően több generáció régészei is. A romok érdekessége, hogy mélyen a föld alatt találhatók a leletértékű maradványok, ahol az oxigénhiányos környezetben kiváló állapotban maradtak fenn a tárgyak, illetve a területet híressé tevő Windola-táblák.

Ezek a táblák az Egyesült Királyság legrégebbi kézzel írt dokumentumai közé tartoznak. A táblákat levelek, kardok, textíliák és egyéb harcászati eszközök felfedezése követte, most pedig az emberiség történetének egyik legősibb kellemetlen és sértő üzenetére bukkantak a kutatók.

Előkerült egy nem kedves üzenet

Az ásatásokon önkéntesként dolgozó nyugdíjas, Dylan Herbert először törmeléknek hitte a kődarabot, amelyen a rajz mellett némi szöveg is olvasható. Az kődarab 40 centiméter széles és 15 centiméter magas, a felirat pedig a szakértők szerint azt jelenti, hogy „Secundinus, a szaros” (a „Secundinus cacator” szöveg csonkított változata). Emellett egy pénisz rajza is egyértelműen felismerhető a kövön.

Kődarab a Hadrianus fala melletti ásatásról, rajta az üzenettel Fotó: The Vindolanda Trust

Egyébként a vindolandai lelőhelyen nem ez az egyetlen fallikus utalást is tartalmazó lelet, Hadrianus fala mentén ezen a részen találták a legtöbb hasonlót, összesen 13 darabot. Az ásatások vezetője, Andrew Birley az Ars Technicának elmondta, hogy a lelet alapján egészen egyértelmű az ellenszenv, és a kődarab jól példázza azt is, hogy már úgy 1700 évvel ezelőtt is üzengettek egymásnak az emberek nyilvános felületeken.

