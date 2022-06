Magyarországra menekült ukrán artistanövendékek: Csak dolgozunk, és nem gondolunk a holnapra

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Néhány nappal az ukrajnai háború kitörése után artistaképzős gyerekek tucatjai indultak el Kijevből és Harkovból a tanáraikkal Nyugat-Európa felé. Legtöbben a családjaikat, szüleiket hátrahagyva menekültek, március elején több mint százan érkeztek Budapestre. Bár a nagyközönség figyelmét ez szinte teljesen elkerülte, a gyerekek és őket Ukrajnából átmenekítő tanáraik nem tétlenkedtek: Gulnara Savenko koreográfus-rendező, Tatjana Kuznyetsova pantomimtanár és Szvetlana Momot, a Harkovi Cirkusziskola igazgatója a producerként közreműködő Kristóf Krisztián cirkuszművésszel vadonatúj produkciót vitt színpadra az elmúlt három hónapban. A remény gyermekei című, színpadra átdolgozott cirkuszi produkciót június 15-én mutatták be a Nemzeti Színházban, az előadást felvételről július 16-án, a Cirkuszok Éjszakáján a Fővárosi Nagycirkusz honlapján és közösségimédia-platformjain lehet majd megnézni. Az előadás ukrán rendezőivel és a producerrel az utolsó próbanapon beszélgettünk.

A korábban zsonglőrként világhírnévre szert tett, Tim Burton hollywoodi rendező Dumbo című élőszereplős filmjében pedig nemcsak cirkuszi szakértőként, hanem egy jelenet erejéig előadóként is fellépő Kristófot, mint mondta, nem az motiválta, hogy felesége kárpátaljai származású. „Több mint húsz éve dolgozom az ukrán artistákkal, a gyerekek közül sokat ismerek egész fiatal kora óta, van egy szinte már családi kötődés” – magyarázza, miközben ukránul válaszolgatott a színpadon a gyerekeket instruáló kijevi koreográfus, Gulnara Savenko kérdéseire. Hogy a szüleiktől, családjaiktól elszakadni kénytelen gyerekek hogyan tudnak a munkára összpontosítani, arra Kristóf és Savenko egyöntetűen azt válaszolta, hogy az artistanövendékek számára a gyakorlás, a munka egyfajta gyógyír. „A legnagyobb motiváció, hogy porondra, vagy színpadra léphetnek (...). Tulajdonképpen olyan ez számukra, mint egy edzőtábor, ahol intenzíven fejlődnek és tanulnak, és arra fókuszálnak, amit szeretnek” – mondta Kristóf.

Összefogott a szakma

Az artistanövendékek és tanáraik fogadását, menekülésük kezdetétől Kristóf szervezte, aki azt is elmondta, hogy az ukrajnai artistanövendékek megmentéséért a teljes magyar cirkuszi szakma összefogott. A korábban a kultúráért felelős államtitkárként ismert, ma már a Nemzeti Cirkuszművészeti Központot vezető „Fekete Péterrel három perc alatt fogtunk kezet arra, hogy segítünk, de csak most, három hónappal később értettük meg, milyen felelősséget vállaltunk” – mondta Kristóf. A menekültek magyarországi elszállásolásának és ellátásának megszervezésébe, valamint abba, hogy a gyerekek megfelelő próbatermekben folytathassák a tanulmányaikat, nemcsak a Recirquel Társulat, a Baross Imre Artistaképző Intézet, a Balance Akrobatika és Torna Club és az Inspirál Cirkuszközpont szállt be, hanem magántámogatók és különféle alapítványok, köztük a Budapest Kortárstánc Főiskolán és a Tempus Közalapítványon keresztül az uniós Erasmus-program is. Kristóf, és egykor artistaként dolgozó felesége, a Munkács mellől származó Demjén Natália, mint mondják, az első hetekben egyszerre több tucat Ukrajnából menekült artistanövendéket fogadtak be a saját otthonukba.

A remény gyermekei eredeti, cirkuszi porondra készített verziójának a monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál szervezőbizottsága jóvoltából, Stefánia monacói hercegnő védnöksége mellett Monacóban volt az ősbemutatója. A produkciót a cirkusz világnapjára, április 16-ra hívták meg Monte Carlóba, ahol két egymást követő napon, háromszor is bemutatták. A színpadi változatot Budapesten is álló ovációval fogadta a közönség, de a monacói előadásra az ország legmagasabb méltóságai is kíváncsiak voltak. Mint azt a rendező-koreográfus Savenko felidézte, „a színpadon még mindannyian az etikett szerint köszöntöttük egymást, de amikor Stefánia hercegnő az előadás után bejött hozzánk a kulisszák mögé, nem tartotta vissza a könnyeit. A gyerekeket, és minket, tanárokat is megölelt, nagyon megérintette, amit csinálunk.”

