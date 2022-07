Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Kollégánk kitartóan próbálja reggelente elcsípni az esetfeltöltés lehetőségét, de úgy tűnik, már a távbőrgyógyászat várólistája is betelt. Az AIP Derm nevű szolgáltatás a tájékoztatás szerint indulása óta 15 ezer eseten dolgozott már, mostanra pedig elérte a maximálisan kezelhető esetek számát. Ez okozza a fennakadást, a naponta érkező megkeresések száma ugyanis meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást.

Az oldal hiába javasolja, hogy reggel próbálják újra a várakozók, napok óta nem nyílnak újabb ablakok a friss eseteknek. Így a távdiagnosztika helyett ismét maradnak a többhónapos szakrendelési várólisták, vagy a korábbi oltásregisztrációt idéző izgulás a képernyők előtt.

Az AIP Derm oldalán ez a képernyő fogadja azokat, akik új esettel fordulnának a távorvoslási szolgáltatáshoz. Fotó: Qubit

Március óta fogadja a betegeket a mesterséges intelligencia

A bőrbetegségeket felismerő mesterséges intelligencia diagnózist állít fel és javaslatot is tesz, ugyanakkor egyelőre ellenőrzés alatt áll. A végső diagnózist valódi orvos mondja ki az előzetes vizsgálati eredményeket figyelembe véve, és ő látja el a betegeket szakorvosi javaslattal vagy akár recepttel is. Lilla áprilisban fordult a rendszerhez, mivel a bőrgyógyászati szakrendelésre csak hetekkel vagy hónapokkal később juthatott volna el.

A mesterséges intelligencia előszűrést végez és felismeri a lehetséges bőrbetegséget. Ezt követően orvos ellenőrzi az eseteket és ő ad végső diagnózist is a pácienseknek. Fotó: Qubit

Az online felület működése pofonegyszerű és pont ez teszi olyan népszerűvé is. A képfeltöltés után pár napon belül megérkezik a szakértő által ellenőrzött vélemény, amihez hónapokig tartó várakozás nélkül juthatnak hozzá a páciensek. Így Lilla tünetei mára nyomtalanul eltűntek a javasolt kezelés alkalmazásával.

A mesterséges intelligencia használatának célja tehát a vizsgálatokra fordítandó idő jelentős rövidítése, az orvosok terheltségének és a várakozási idő csökkentése. Ezek mind teljesülnek is, kivéve akkor, ha a távbőrgyógyász várólistája is betelik, mint most, a jelek szerint.

