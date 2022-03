Mától élesben vetik be a bőrbetegségeket felismerő mesterséges intelligenciát a Semmelweis Egyetemen

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Fertőzéseket, a bőrön is jelentkező autoimmun betegségeket, bőrdaganatokat, összesen hétszázféle bőrbetegséget képes azonosítani a Semmelweis Egyetem (SE) új távdiagnosztikai rendszere. A bőrön tapasztalható elváltozások okainak feltárását vállaló mesterséges intelligencia alapú szoftvernek elég egy-két fénykép a betegség diagnosztizálásához. Az algoritmus nemcsak diagnosztizál, de sürgősség szerint rangsorolja is a beérkezett felvételeket, a munkáját minden esetben bőrgyógyász szakorvosok ellenőrzik – adta hírül a Semmelweis Egyetem.

Az algoritmust egy olyan adatbázis segítségével tanították be a bőrelváltozások diagnosztizálására, amely mintegy 2 millió felvételt tartalmaz, amelyek közül 300 ezer képről részletes adatokat, például a páciens életkorát, illetve a bőrelváltozás testen elfoglalt pontos helyét is ismeri a szoftver. A rendszert a SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján már január óta tesztelik, mától azonban az ország bármely pontjáról, regisztrációt követően ingyenesen elérhetővé teszik a használatát. A távdiagnosztikára jelentkezők gyorsan megkaphatják a háromféle válasz egyikét: ha az általuk beküldött fotón látható elváltozás nem igényel további kezelést, nem kell tennie semmit. Az applikáció elektronikus receptet is képes továbbítani, de az értékelést követően behívhatják személyes konzultációra is.

A szoftverfejlesztő AIP Labs és a SE között ötéves keretszerződés szabályozza a bőrdiagnosztikai szoftver használatát. Ezen túl az egészségügyi intézmény és a gyártó kötelezettséget vállalt arra, hogy kutatás-fejlesztési együttműködésük részeként további mesterséges intelligenciára épülő orvostechnikai szoftverekkel gazdagítsák a klinika repertoárját. A bőrgyógyászat után a kardiológiai ellátásban tervezik elsőként bevezetni az együttműködés révén fejlesztett és tesztelt diagnosztikai és döntéstámogató rendszereket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: