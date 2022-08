A csalásra való hajlandóságot nem a teljesítménykényszer, hanem az eleve hiányzó igazságérzet növeli

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Nem azok csalnak, akik korábban már voltak nyerő helyzetben és később is áhítják a sikert, hanem azok, akik egyébként is hajlamosak fittyet hányni a küzdelem tisztaságára – állítják egy friss tanulmányban a brit University of Leicester és az amerikai University of Southern California kutatói. Eredményükkel egy 2016-os izraeli kutatás következtetéseit cáfolják, amely 5 éve azt állította, azok, akik nyertek már versenyt egy vetélytársukkal szemben, a későbbiekben hajlamosabbakká válnak akár csalással is megtartani előnyüket.

A 2016-ban két izraeli kutatócsoport által egymástól függetlenül lefolytatott vizsgálatok vezetői úgy vélték, hogy azok, akiknek egyszer már sikerült vetélytársaik fölé kerekedniük, feljogosítva érzik magukat nyertes pozíciójuk bármi áron való megvédésére. Az eredményeiket kevesebb mint száz résztvevő viselkedésére alapozó izraeli kutatók szerint ez nemcsak kísérleti körülmények között, hanem a való életben is így lehet.

Az angol-amerikai kutatásban az izraeli eredményeket vizsgálták újra, új felállásban, az eredetinél lényegesen nagyobb mintával, közel 300 résztvevővel. Az új kísérleti felállásban is két játékot játszottak a résztvevők. Az egyik pontosan másolta az izraeli kísérletben is vizsgált, kockákkal játszott szerencsejátékot, ahol az egymás ellen két kockával játszó játékosok annyi pénzt nyerhettek, amennyi a kockáikon szereplő pöttyök összege. A csalásra a kísérleti felállás szerint az a két körülmény sarkallhatta a játékosokat, hogy a kockákat leborított pohárral gurították és maguk mondhatták meg a pöttyök összegét, vagyis lehetőségük volt rá, hogy hazudjanak. A másik csalásra sarkalló tényező az volt, hogy a két játékos között fix összeget osztottak ki, amint az elfogyott, a játék véget ért. A másik játékban a résztvevők online játszottak fej vagy írást egy érmével.

A brit-amerikai kutatás rácáfolt arra, hogy a korábbi teljesítmény befolyásolni, ki az, aki a későbbiekben akár csalni is hajlamos, hogy a másik fölé kerekedjen. Az új kutatás szerint azok csalnak, akik eleve nem voltak épp elkötelezett hívei a fair play elvének. Minél inkább hisz valaki az esélyegyenlőségben és a tiszta versenyben, annál kevésbé hajlamos csalni – állítja a mostani kutatás, amely szerint az izraeli vizsgálat azért juthatott helytelen eredményre, mert nem volt elég nagy a vizsgálódáshoz használt minta.

