A szívinfarktus és a koraszülés is gyakoribb hidegfront idején

Hidegfront hatására az emberi szervezetben fokozódik a görcskészség, így az arra érzékenyeknél gyakrabban jelentkezhet asztmás roham, gyomor-, epe-, vesegörcs, hasi panaszok, mellkasi fájdalom, tüdőembólia, és a koszorúerek összehúzódása miatt többször fordul elő szívinfarktus is. A kismamák esetében a hőmérsékletesés hatással lehet a méhösszehúzódásra, ezért a koraszülések száma is megnövekszik a hőmérséklet drasztikus csökkenése után – figyelmeztet Torzsa Péter egyetemi tanár a Semmelweis Egyetem friss közleményében. A Családorvosi Tanszék vezetője hozzáteszi: a reumatológiai megbetegedésben szenvedők több mint háromnegyede ugyancsak szenved az időjárás-változásról, hiszen ekkor erősödő ízületi fájdalmakkal kell szembenézniük. Rajtuk kívül a magas vérnyomásban, immunbetegségekben szenvedőket és a hormonális problémákkal küzdőket is jobban megviselik a hőmérséklet-változással járó erősödő tünetek.

A melegfront esetén az erek tágulnak, ezért olyankor a vérnyomás inkább csökken, a pulzus emelkedik, a depressziós tünetek fokozódhatnak, gyakoribban a migrénes panaszok, illetve veszélyeztetettebbek a zöld hályogban szenvedők, mert az emelkedő szemnyomás rohamhoz vezethet. Fontos, hogy az érintettek kövessék a szemész szakorvos által javasolt kezelést, és ne hagyják ki a szemcseppek használatát.

„A hideg- és melegfrontra is egyaránt igaz, hogy ekkor levertek, ingerlékenyek, feszültek vagyunk, jelentkezhet fejfájás, alvászavar, lassulnak a reflexeink, csökken a koncentrálóképességünk, emiatt a nő a balesetveszély nemcsak az utakon, hanem akár a munkahelyen is. Ilyenkor, vezessünk óvatosabban, tartsunk útközben többször pihenőt" – mondja a szakember.

Hidegfront estén a tünetek inkább a hőmérséklet-változás után, míg melegfrontnál előtte jelennek meg. Ezekre különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek (szív- és érrendszeri, immun- vagy hormonális betegek, cukorbetegek, daganatos betegségekben szenvedők) hajlamosak. Kettős fronthatáskor kombináltan jelentkezhetnek a tünetek, és fokozódhat a nyugtalanság és az ingerlékenység.

A hirtelen hőmérséklet-változásokat nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni, ám a szervezetünk ellenállóságát fokozhatjuk velük szemben. A szakértő stresszkezelő technikák elsajátítását, például az autogén tréninget, jógát, rendszeres sportot javasol, hiszen ezeknek is stresszoldó hatása van.

A szabadban végzett mozgás segít kondicionálni a szervezetet arra, hogy minél jobban elviselje a hőmérséklet-ingadozásokat. Szintén segíthet az egészséges táplálkozás és a jó emésztés, ehhez szükséges a minél több zöldség és gyümölcs fogyasztása, a vitaminok (főként a C és a B), az ásványi anyagok (cink, magnézium) pótlása. Naponta 2-3 liter folyadékot érdemes fogyasztani, illetve minél több időt a szabadban tölteni a napi legalább 7 óra alvás mellett – mondja a professzor.

Fontos, hogy a krónikus betegek gyógyszerei megfelelően legyenek beállítva (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség esetén), így esetükben csökkenhet a frontérzékenység okozta tünetek megjelenése.

