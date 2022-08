Új rákdiagnosztikai eljárást fejlesztettek magyar kutatók

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Lerövidülhet a rosszindulatú betegségek diagnózisához szükséges szövettani vizsgálatok várakozási ideje annak az antitest-jelöléses eljárásnak köszönhetően, amelynek kifejlesztésében a Természettudományi Kutatóközpont két intézetén belül működő Gyógyszerkémiai, illetve Integratív Idegtudományi Kutatócsoport is részt vett. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) pénteki közleménye szerint az újonnan kifejlesztett módszer jelentős eredmény a rákdiagnosztikában és -terápiában.

Az onkológiai diagnosztikában rendkívül fontos az egészséges és a beteg sejtek közötti különbségtétel, ami antitestek specifikus módon történő alkalmazásával lehetséges. A Gyógyszerkémiai Kutatócsoport a Semmelweis Egyetemmel folytatott szakmai egyeztetést követően kiválasztott három, az onkológiai diagnosztikában alkalmazott antitestet és egy új jelölési eljárást fejlesztett ki, ennek segítségével az antitestek homogén módon szabályozott mennyiségű festékmolekulával szerelhetők fel.

„Az antitestek és a festékek összekapcsolását követően rendelkezésre áll egy diagnosztikai antitestfesték-konjugátumokból álló gyűjtemény. Ezek a konjugátumok lehetővé teszik különféle – jelen esetben a mellrákban kialakuló – antigének specifikus észlelését. A konjugátumokat a gyógyszerkémiai kutatók az Integratív Idegtudományi Kutatócsoport munkatársaival közösen jellemezték, és sejttenyészeteken, illetve szövetmintákon alkalmazott in vitro és ex vivo mikroszkópos módszerekkel sikeresen kimutatták, hogy alkalmazásukkal többféle rákos sejttípus azonosítása, illetve akár különböző színű festékekkel való jelölésük is lehetővé válik” – olvasható a közleményben.

A piros festékkel jelölt antitestek jól látható körvonalat rajzolnak a rákos sejtek köré Fotó: TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport

A TTK kutatói szintetikus szerves kémiai eljárással új fluoreszcens festékcsaládokat állítottak elő, amelyek a kereskedelmi forgalomban eddig elérhető festékekkel, illetve a Femtonics Kft. által előállított fluorofórokkal együtt alkalmazva több hullámhosszon, akár többféle ráktípus párhuzamos azonosítására is alkalmasak lehetnek.

