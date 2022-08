Kísérletben bizonyították, hogy a varázsgomba segíthet leszokni az alkoholról

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A varázsgomba reneszánszának nagy megmondói évek óta hirdetik, hogy a gombában található pszichedelikus vegyület, a pszilocibin segíthet az embereknek megszabadulni az alkoholfüggőségüktől, de ezt most egy New York-i egyetem kutatásában bizonyítani is sikerült.

Az NYU Langone Health nevű intézményben (ez a New York-i Egyetem orvosi karának központja) 95 olyan alkoholfüggő felnőttet vontak be a vizsgálatba, aki nem szenvedett súlyos pszichiátriai rendellenességben, és az elmúlt egy évben nem használt pszichedelikus szereket. A csoport tagjai egy 12 hetes terápiás programon vettek részt, és az egyes hetek többségén mindössze egy egyórás foglalkozáson kellett részt venniük egy terapeutával és egy pszichiáterrel, ahol kognitív viselkedésterápiában részesültek az alkoholproblémák kezelésének céljából.

Ezt a menetrendet csak a 4. és a 8. héten szakították meg, amikor minden alany egy 8 órás foglalkozáson vett részt, ahol egy kanapéra feküdtek, szemmaszkot húztak, és fejhallgatón keresztül zenét hallgattak. A résztvevők valamivel több mint fele a testsúlyának megfelelő adagban annyi pszilocibint kapott (25mg/70kg), ami már elég a pszichedelikus élmény és hallucinációk kiváltására, míg a fennmaradó 46 alany antihisztamin placebót kapott – ennek néhány mellékhatása, például a pihentető vagy álmosító hatás a pszilocibinéhez hasonló.

A vizsgálat során arról számoltak be az alanyok, hogy a kutatást megelőző 12 hétben átlagosan a napok 53 százalékán fogyasztottak problémás mennyiségű alkoholt – ez a férfiak esetében napi 5, nőknél napi 4 alkoholos italt jelent. A terápia kezdetétől a 32. hétig aztán mindkét csoport tagjainál csökkent a súlyos alkoholfogyasztással kísért napok száma (a pszilocibineseknél a napok 9,7 százalékára, a placebósoknál 23,6 százalékra), míg a kutatás végét jelentő 36. hétre sokan számoltak be arról, hogy teljesen felhagytak az ivással: a pszilocibines csoport 47,9 százaléka, míg az antihisztamines csoport 24,4 százaléka szokott le az alkoholról legalább 9 hónapra.

Annak a pontos mechanizmusát, hogy a pszichedelikus szerek hogyan kezelhetik a függőségeket, még mindig nem ismerik a kutatók, de vannak rá elméletek. David Yaden, a Johns Hopkins Egyetem szakértője szerint például az állatkísérletek azt mutatják, hogy a szerek növelhetik a neuroplaszticitást (vagyis az agy változásra és alkalmazkodásra való képességét), ami magyarázhatja, hogy miért segíthet például a pszilocibin az embereknek megváltoztatni a viselkedésüket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: