Semmi értelme, sőt kontraproduktív, egy amerikai iskolakörzetben mégis újra bevezetik a testi fenyítést

Bár 2001-ben betiltották, most újra engedélyezik az iskolában a testi fenyítést a gyerekek fegyelmezésére. Az iskolakörzetben 1900 gyermek tanul, a szüleik hiányolták a tanárok eszköztárából a fenekelést, írja az IFL Science.

Az iskolák beleegyező nyilatkozatot küldenek a szülőknek, ami alapján a gondviselők döntenek majd arról, hogy melyik gyerekeket verhetik meg az iskolákban. A fenekelést az iskolaigazgatóra bízhatják. A Guardian cikke szerint a verést utolsó eszközként vetnék be azoknál a diákoknál, akiknél semmi más nem segít a fegyelmezésben. A kisebb gyerekek 1 vagy 2, míg a nagyobbak akár 3 ütést is kaphatnak majd büntetésül a fegyelmezetlenségükért.

A szokatlan kezdeményezés teljesen ellentétes azokkal a tudományos eredményekkel, amelyek szerint a nevelési célzatú verés ugyanolyan negatív hatással bír, mint a gyermekek tartós bántalmazása, ráadásul nem is igazán eredményes. A Child Development folyóiratban 2021-ben megjelent kutatásban Jorge Cuartas vezetésével a Harvard Egyetem kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy az agyi folyamatok szintjén is megváltoznak a gyermekek reakciói a testi fenyítés alkalmazásának hatására.

Ennek ellenére az Egyesült Államok magániskoláiban és 19 állam állami iskoláiban sem illegális a testi fenyítés. Magyarországon viszont az, ezt az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Gyermekjogi Egyezménye is kimondja, elvárja a tagállamoktól és rendszeresen ellenőrzi is. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány összefoglalójából az is kiderül, hogy a tiltás kiterjed nemcsak az iskolai, hanem az otthoni testi fenyítésre is, amit 2005-ben törvénybe is foglaltak hazánkban.

