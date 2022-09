A túl kevés és a túl sok szabadidő is boldogtalanabbá teszi az embereket

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatója, Cassie Holmes saját tapasztalataiból kiindulva kezdte el kutatni, hogy vajon létezik-e elegendő mennyiségű szabadidő, és ha igen, akkor mennyi az ideális egy nap alatt. Kollégáival átfogó kutatást végeztek: több tízezer amerikai polgárt kérdeztek meg mindennapjaik beosztásáról, és felmérték boldogságszintjüket is.

A Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban közzétett eredmények alapján a UCLA kutatói megállapították, hogy napi 2-5 órányi szabadidő lehet az ideális mennyiség. Akik ennél kevesebb vagy több szabadidővel rendelkeztek, azoknak látványosan alacsonyabb volt a boldogságszintjük, írja Holmes a CNBC Make it-en.

Időhiánnyal a Holmes által idézett, 2015-ben publikált Gallup kutatás szerint az amerikai polgárok közel fele küzd, ez 2001 óta szinte állandó arányt jelent a lakosságon belül. A folyamatos kapkodás az embereket stresszesebbé, érzelmileg kimerültté vagy akár depresszióssá teheti, amire korábbi kutatások is rávilágítottak már.

A boldogságszint napi 2-5 órányi szabadidővel maximalizálható Fotó: Cassie Holmes/CNBC make it

A túl sok szabadidő ugyanakkor Holmes szerint a céltudatosság elvesztéséhez vezethet. Célt viszont nemcsak a fizetett munka, hanem a háztartás vezetése, az önkénteskedés vagy a gyereknevelés is jelenthet. A megelégedettség szempontjából pedig az is fontos, hogy a rendelkezésre álló szabadidőt megfelelően töltse az ember. Ezzel kapcsolatban Holmes a fizikai aktivitást, a kedvességet vagy szívességtételt és a hála vagy az áhítat érzését emeli ki. Ezek megtapasztalásával szerinte a kevesebb szabadidő is jól kihasználható, és csupán arra kell törekedni, hogy értékes tevékenységekkel töltsük meg a rendelkezésre álló szűk órákat.

