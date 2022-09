Két ezüst- és öt bronzérmet szereztek a magyar diákok a juniorok informatikai diákolimpiáján

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A világ harminc országának legfeljebb 15 és fél éves diákjainak meghirdetett Európai Junior Informatikai Diákolimpiát (eJOI) idén Ukrajna rendezte meg – virtuálisan. A magyar diákolimpikonok a Neumann Társaság tehetséggondozási programja keretében készültek fel az eJOI-ra, amelyen két ezüstérmet és öt bronzérmet szereztek.

Az Ukrajnában zajló háború miatt a 2022-es Európai Junior Informatikai Diákolimpia teljes egészében online zajlott, a magyar diákolimpikonok a Debreceni Egyetem gépterméből vettek részt rajta szeptember 19. és 25. között, a szervezésben a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium is közreműködött.

Idén összesen nyolc magyar diák vett részt a megmérettetésen, egy hivatalos és egy nem hivatalos csapatban. Mindannyiukat a Neumann Társaság tehetséggondozási szakosztályának munkatársai készítették fel.

A juniorok informatikai diákolimpiáján induló magyar diákok Fotó: Neumann Társaság

A szervezők a hivatalos versenyzők pontszáma alapján alakították ki az éremhatárokat, utána sorolták be és adtak érmet a nem hivatalos versenyzőknek is a hivatalos versenyzők által elért határok szerint. Az erős mezőnyű versenyen összesen 172 diák indult Európából és számos Európán kívüli országból. A mezőny felső fele kapott érmeket, ebbe a szegmensbe heten is bekerültek a magyar delegáltak közül.

Ezüstérmet szerzett:

● Czanik Pál (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium)

● Vámosi Bendegúz (Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium)

Bronzérmet szerzett:

● Horváth-Varga Márton (Szentendre, Ferences Gimnázium)

● Szilágyi Balázs (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium)

● Görömbey Tamás (Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium)

● Keresztély Zsófia (Budapest, Szent István Gimnázium)

● Sánta Gergely (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium)

Forrás: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

