Ész Ventura: Ünnepeljük az origami világnapját egy jó kis hajtogatással!

Október 24-én ünneplik az origami világnapját, ugyanis ezen a napon született Lillian Oppenheimer (1898-1992), aki az amerikai és a brit origamiszövetség alapító tagja is volt, és rengeteget tett az origami nyugati kultúrában történő népszerűsítése érdekében. Mivel Japánban november 11. az origami napja, ezért világszerte úgy szokás, hogy nem csak ezt a két napot ünneplik, hanem a köztes időszakban is igyekeznek minél több origamival kapcsolatos programot szervezni. Mi most az origami világnapja alkalmából tűzzük ki az alábbi hajtogatós feladványunkat, melyre a teljes időszakban várjuk a megoldásokat!

166. feladvány: 2x5-ös betűhajtogatós

Nyomtasd ki egy papírlapra, majd vágd ki az alábbi 2x5-ös téglalapot. A feladat az, hogy a vonalak mentén hajtogatva hajtogassuk egy 10 rétegű kis négyzetté az egész téglalapot úgy, hogy az Ész Ventura betűi helyes sorrendbe kerüljenek, vagyis a betűk az egyik külső oldalról elindulva a szomszédos rétegeken ebben a sorrendben következzenek egymás után: É, S, Z, V, E, N, T, U, R, A.

A betűk el lehetnek forgatva, és az sem lényeges, hogy a rétegnek melyik oldalán szerepelnek. Vágni azonban nem szabad, és a rétegeknek teljesen fedniük kell egymást!

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal, ábrával vagy videóval együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. Az e-mail tárgyában kérjük a feladvány sorszámát feltüntetni. A helyes beküldők között év végén nyereményeket sorsolunk ki számos kategóriában, a leggyorsabb és legkreatívabb megoldást küldő versenyzőink pedig felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára is. A további részleteket lásd itt. Beküldési határidő: november 11. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.