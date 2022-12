Idén fedezték fel, szigorúan védett területen él, mégis a kihalás szélén áll egy ausztrál békafaj

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Alig fedezték fel az ausztráliai esőerdőkben, 2055-re eltűnhet a Föld színéről a Mount Ballow névre keresztelt, tudományos nevén Philoria knowlesi hegyi béka. Az Ausztráliában az Új-Dél-Wales-i és queenslandi határon élő békafaj a féltucatnyi hegyi béka fajok egyike, a világörökség részeként fokozottan védett Gondwana esőerdő mégsem jelent megfelelő menedéket a kétéltűeknek. Miközben a Mount Ballow hegyi béka a kihalás szélére került, rokonai, a Philoria nembe tartozó békák egyike sincs igazán biztonságban.

David Newell, a Southern Cross Egyetem oktatója szerint hiába élvez fokozottan védett státuszt, a békák élőhelye folyamatosan zsugorodik, a kétéltűek pedig az általuk lakott hegyi őserdők eltűnésével együtt tűnnek örökre el. Newell a folyamatot a Nagy-korallzátony élővilágának eltűnéséhez hasonlította.

A gondwanai őserdő legnagyobb ellensége a bozóttűz, amelyek extrém mértékű elszaporodása – akárcsak a Nagy-korallzátonynak otthont adó óceáni vizek felmelegedése – az éghajlatváltozás számlájára írható. Noha Ausztráliában egyébként is gyakoriak a bozóttüzek, az utóbbi években annyira elszaporodtak, hogy a 2019-2020-as szezon a nem túl hízelgő fekete nyár jelzőt is elnyerte. Miközben száz évvel ezelőtti feljegyzések szerint legfeljebb néhány évente akadt egy-egy pusztító tűz ezen a területen, mára évente akár több is akad.

