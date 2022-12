Olyan enyhe a tél Európában, hogy mutatóba se látni téli madarakat

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az utóbbi években Eurázsia északi térségeiben is késik, illetve a klímaváltozás előtti időszakhoz képest jóval enyhébb, hómentesebb a tél, ezért a hó elől délebbre húzódó énekesmadár-csapatok is később vagy kisebb számban érkezhetnek a Kárpát-medencébe, késnek vagy elmaradnak az inváziós fajok, mint a fenyőrigó, a fenyőpinty, a csonttollú és a keresztcsőrű – írja sajtóközleményében a Magyar Madártani Egyesület (MME).

A madárhiány érzését fokozhatja, hogy azokat a madarakat is ritkábban láthatjuk, amelyek mégis erre járnak, aminek ugyancsak az eddig rendkívül enyhének ígérkező tél az oka. Miután sem hó, sem fagy nem nehezíti, hogy a madarak táplálékot találjanak, nem szorulnak rá az ember közelségére, így a madáretetőket sem keresik fel.

Érdemes azt is tudni, hogy a Magyarországon áttelelő énekesmadarak túlélési stratégiájához az is hozzátartozik, hogy a közeledő hidegfront elől szinte egyszerre húzódnak átmenetileg a délebbi országokba. A madarak ugyanis a hideghullám érkezését napokkal előre és több ezer kilométer távolságból is érzékelik. Az MME szakértői szerint ezek a hatások együttesen okozzák, hogy a téli tájhoz korábban természetes módon hozzátartozó madáretetők konganak az ürességtől.

