Szupertejelőket klónoztak Kínában, állítólag még ezer példányt gyártanak a közeljövőben

A kínai állami média bejelentése szerint kínai kutatók sikeresen klónoztak három olyan Holstein-fríz nőstényt, vagyis hollandiai eredetű tehenet, amelynek legfőbb tulajdonsága, hogy egy átlagos (amerikai) tejre tenyésztett tehén tejtermelésének legalább az 1,7-szeresét, 18 tonna tejet produkál évente. A kínai híradások szerint ez az áttörés forradalmasítja majd a kínai tejipari ágazatot.

A klónokat a kínai Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology kutatói hozták létre. A kiemelkedő tejtermelésükről ismert Holstein-fríz tehenek fülének hámsejtjeit használták fel, a Petri-csészében létrehozott embriókat egészséges tehenek méhébe ültették. A klónozott szupertejelők első példánya december 30-án született, majdnem 57 kilóval, adta hírül február 1-jén kínai forrásokra hivatkozva a CNN.

A tudósok 120 klónozott embriót állítottak elő, aminek kevesebb, mint a felét ültették tehenek méhébe. A mintegy 50 beültetett embrióból azonban mindössze három bizonyult életképesnek.

A kínai médiában ennek ellenére örömhírként tálalták az eredményeket, aminek elsősorban az lehet az oka, hogy Kína a tejelő tehenek mintegy 70 százalékát importálja. Ha a klónozást sikerülne hatékonyabbá tenni, jelentősen csökkenne a kínai tejipar kiszolgáltatottsága. A klónokat létrehozó kutatók két-három év alatt mintegy ezer szupertejelő legyártását tervezik.

