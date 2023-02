Feltörték Stuart Mária titkos kódját

facebook twitter tumblr linkedin

Sikeresen feltörték a kódot, amelyet I. (Stuart) Mária skót királynő használt az 1578 és 1584 között írott leveleinek titkosítására. A királynő olyan kiváló rejtjelezést használt, hogy a levelekről sokáig azt sem sejtették, hogy bármi közük lenne hozzá, a Francia Nemzeti Könyvtárban (Bibliotheque nationale de France, BnF) tizenhatodik századi itáliai ügyekkel foglalkozó dokumentumokként katalogizálták őket.

photo_camera Stuart Mária Fotó: National Portrait Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons

Mint kiderült, a most megfejtett levelek java részét Mária Michel de Castelnau de Mauvissiere-nek, az angliai francia nagykövetnek írta. A kutatók már régóta gyanították, hogy Castelnau és a királynő leveleztek egymással, de erre csak más dokumentumok alapján következtettek, maguknak a leveleknek nyoma veszett. Az már a korabeli angolok számára is nyílt titoknak számított, hogy Stuart Mária 18 éves angliai raboskodása alatt élénk levelezésben állt a külvilággal, de a csatornáit sokáig nem sikerült leleplezniük.

Nem minden levél jutott ki

A királynő néhány levelét sikerült ugyan elfogni, másokat csak visszaküldtek a számára, de még így is maradt elég szövetségese ahhoz, hogy titokban kijuttathassa a mintegy ötvenezer szót tartalmazó leveleket a rabságból. A most megfejtett levelek közül az utolsó valamikor az 1584-es évek közepe táján születhetett, és az utolsó sikeresen kézbesített küldemények közé tartozhatott – nem sokkal később, 1585-ben a királynő őrizetét szigorították, mert a kevésbé sikeresen feladott üzenetek között bizonyítékot találtak rá, hogy jóváhagyását adta I. Erzsébet angol királynő meggyilkolásához.

photo_camera A kód és a megfejtése Fotó: HANDOUT/AFP

Az ezt bizonyító levelet Lord Walsingham, Erzsébet egyik minisztere fogta el, amikor egy kettős kémet helyezett el Mária megbízhatónak hitt emberei között. Az egyik utolsónak hitt levelében a királynő megköszönte francia szövetségesének az eddigi fáradozásait, és biztosította róla, hogy ha kiszabadul a fogságból, méltón meg fogja jutalmazni a szolgálataiért. Erre már nem kerülhetett sor, Máriát 1587 február 8-án, kereken 436 évvel ezelőtt lefejezték.

Az elmúlt száz év legnagyobb felfedezése

A kódot George Lasry kriptográfus, Norbert Biermann zongorista és zeneprofesszor és Satoshi Tomokiyo fizikus fejtették meg. A szöveget franciául írták, és Lasryék szerint a levelek több ember kezén is keresztülmentek, mire megérkeztek a címzetthez, útközben pedig többször le is másolták őket.

photo_camera A megoldókulcs Fotó: HANDOUT/AFP

Máriát az angliai és a skót katolikusok is támogatták, a protestánsok viszont úgy gondolták, hogy fenyegetést jelent az angol trónra. Ebben persze volt is valami, Mária több katolikus lázadási kísérletet is támogatott, ennek legfőbb módja – mivel élete java részét először skóciai, majd angliai rabságban töltötte – pedig a rejtjelezett levelek használata volt.

John Guy, Stuart Mária egyik legelismertebb kortárs szakértője az elmúlt száz év legnagyobb szenzációjának nevezte a felfedezést. Lasryék szerint a levelekben található utalások alapján valószínű, hogy vannak még felfedezetlen rejtjelezett küldemények, de hogy azok előkerülnek-e valaha, azt nem lehet tudni.

